TÜ/Bigbank kaotas Balti liiga finaalis lätlannadele, pronksi sai TalTech

Finaalis reedese võiduga TalTechi üle väikest favoriidikoormat kandnud RSU/MSG alustas mängu hästi, võites avageimi 25:22, vahendab kohtumise käiku volley.ee. Tartu naiskond seadis seejärel jalule viigiseisu, kui teine geim kallutati 13:16 kaotusseisust 25:20 tulemusega enda kasuks. Kolmandas geimis olid lätlannad paremad 25:21 ja neljandas 25:19, mis tähendas Läti võistkonnale 3:1 (25:22, 20:25, 25:21, 25:19) mänguvõitu. Põhiturniiri omavahelistes kohtumistes võtsid mõlemad naiskonnad kodusaalis 3:0 võidu.

Pluss-miinus arvestuses kolmega plussi jäänud Laura-Liisa Maiste tõi tartlannadele 12 ja Ave Kuusk üheksa punkti. Kokku tõid Tartu võistkonnale punkte 11 erinevat mängijat. 16-aastane Karmena Struka panustas Riia naiskonna võitu 16 punkti.

Tartu naiskonna laupäevast esitust iseloomustasid mitmed omavead, kui servil eksiti 17 ja rünnakul 14 korral, lisaks lõppesid kaheksa tartlannade rünnakut vastase blokis. Riia naiskond patustas servil 14 ja rünnakul seitsme veaga. Servil jäid kaotajad peale punktidega 10:4.

Tartu Ülikool/Bigbank saavutas seitsmenda Balti liiga medali, kui 2017. aastal võeti pronks-, 2018. aastal kuld-, 2019. aastal hõbe-, 2020. aastal pronks-, 2021. aastal samuti pronks- ja 2022. aastal hõbemedal. RSU/MSG jaoks on tegemist klubi ajaloo esimese Balti meistritiitliga.

Tartu naiskonna libero Kadri Kangro sõnul olid lätlannad laupäeval paremad. "Pingutasin kaitses niipalju kui suutsin, sest kõik tahtsime võitu. Vastastel on pikemad ja tugevamad ründajad, nad olid meist seekord paremad," rääkis kaitsespetsialist.

Tartu naiskonna peatreener Andrei Ojamets rõhutas servi tähtsust. "Vastane oli hea, atleetlikum, nad olid rünnakul agressiivsemad. Õed Strukad on rahvusvahelise tasemega mängijad, nad löövad kõrgelt ja tugevalt. Servil andsime mängu lõpuosas järgi. Aga olen hõbemedaliga rahul, eriti kui vaadata, mis kohalt me finaalturniirile tulime ja millise tee hooaja jooksul läbi käisime," kommenteeris juhendaja.

Võrkpalli naiste Balti liiga finaal: Tartu Ülikool/Bigbank - RSU/MSG Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Laupäevases pronksimängus kohtusid kodusaalis mänginud TalTech ja Rae Spordikool/VIASTON. Kahes esimeses geimis kindlalt parem olnud TalTech saavutas neljageimilises vastasseisus 3:1 (25:20, 25:19, 22:25, 25:16) võidu.

TalTechi naiskonna resultatiivseim skoorija oli 22 punktiga (+12) Nette Peit. Neljandas geimis üheksa punktiga säranud Kätriin Põld lisas 20 (+16), Marily Lass 17 (+10) ja Maren Mõrd 11 (+4) punkti. Seejuures kogus Põld nii blokis kui servil viis punkti, rünnakul lisandus kümme punkti. Kuuega miinusesse jäänud Silvia Pertens tõi kaotajatele 16, Liis Kiviloo 15 ja Merili Kõrvel 13 punkti.

TalTechi naiskonna positiivne vastuvõtt oli 37 protsenti, rünnakuid lahendati 37-protsendiliselt, blokiga saadi 18 punkti ja servil löödi 13 ässa ning eksiti 11 pallingul. Rae esinduse vastuvõtt oli 28 ja rünnak 30 protsenti, blokiga saadi 14 ja serviga neli silma (eksiti kahel pallingul).

Enne laupäeva olid TalTech ja Rae tänavusel hooajal kohtunud neljal korral, kui Eesti karikavõistluste poolfinaalis võttis TalTech kaks 3:0 võitu ja Balti liiga kodumängus 3:1 võidu. Põhiturniiri viimases mängus oli 3:1 tulemusega parem kodusaalis mänginud Rae.

Liis Kiviloo sõnas mängujärgses intervjuus, et Rae naiskond oleks pidanud rünnakul mitmekülgsem olema. "Oleksime pidanud rünnakul proovima erinevaid lahendusi, mitte koguaeg ühtemoodi tegutsema. TalTechil oli seetõttu blokis lihtsam. Tulime hea tahtmisega mängima ja üritasime siiski võita. Kokkuvõttes tubli Balti liiga hooaeg ja kuni poolfinaalini läks kõik hästi. Hindan peatreener Raigot (Raigo Tatrik – toim) ja kogu projekti," rääkis Kiviloo.

TalTechi sidemängija Karolina Kibbermann kommenteeris, et tänasele mängule mindi parema keskendumisega. "Pronksi üle on hea meel, aga lootsin hooajast paremat – tahtsin kolme kuldmedalit. Me ei olnud eile RSU/MSG vastu piisavalt valmis, tänane meeleolu enne mängu oli hoopis teine," ütles Kibbermann.

TalTech astus võrreldes eelmise aastaga Balti liigas sammu ülespoole, vahetades neljanda koha pronksmedali vastu. Rae Spordikool/VIASTON lõpetas enda debüüthooaja neljanda kohaga.