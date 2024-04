Ojamets naiste klubivõrkpalli tasemest: konkurents oli ainult teretulnud

60-aastane Ojamets naasis sügisel Tartu naiskonna peatreeneri ametisse, millest ta oli pausi pidanud viis aastat. Tartu Ülikool/Bigbanki saldosse kogunesid seekord Balti liiga hõbe ja Eesti meistrivõistluste pronks. Kodustel karikavõistlustel kaotati veerandfinaalis TalTechile. "Sügisel seda nimekirja vaadates oli tahtmine mängida ikka kõigis kolmes finaalis. Aga paraku läks, nagu läks," rääkis Ojamets ERR-ile.

Võrreldes 2018. aasta kevadega, kui Ojamets Tartu naiskonna Eesti meistriks viis, on toonasest koosseisust alles jäänud kolm mängijat. Käib põlvkondade vahetus ja päris uusi liidreid selle hooajaga veel välja ei kujunenud. "Liisbet Pill on kindlasti see, kes tegi ikka väga hea hooaja. Kahjuks tal oli eelviimases mängus trauma ja nüüd lõppes hooaeg tema jaoks natuke nukralt," ütles Ojamets.

Mitmete koondislaste Eestisse naasmisega läks siinne naiste klubivõrkpall ka Ojametsa hinnangul lõppenud hooajal tugevamaks ja atraktiivsemaks.

"Kui vanasti käis kulla peale siin konkurents põhiliselt kahe klubi vahel, siis praegu kindlasti Rae lisandumine, Audentese viimaste aastate tõus... ka Balti liiga oli see aasta võib-olla intrigeerivam ja tasavägisem; kasvõi see, et sisuliselt finaalis mängisid viies ja kuues võistkond. Mina küll ei mäleta nii tasavägist Balti liigat. Selles suhtes oli ainult teretulnud selline konkurents."

Ojamets loodab järgmisel hooajal jätkata tööd nii Tartu naiskonna kui meeskonna juures.