Ojamets: naiskond võitles ja pingutas, aga meil ei jätkunud otsustavust

Favoriitide välja kukkumisega poolfinaalides jäi naiste Balti liiga tänavune võitja põhiturniiri viienda ja kuuenda koha klubide ehk Tartu ülikooli naiskonna ja Riia RSU välja selgitada. Tasavägises kohtumises jäi Eesti klubi 0:1 taha, siis aga viigistas seisu, kuid see jäi Tartule paraku mängu ainsaks geimivõiduks. Riia parim naiskond võitis finaalkohtumise tulemusega 3:1. Eesti klubile tõi 12 punkti Laura Liisa Maiste, Tartu parimaks valiti Liisbet Pill.

"Emotsioonid ei tule lihtsalt välja. Kurb on ikka, aga et üldse siia pääsesime, on meie jaoks saavutuseks," tõdes Pill ERR-ile. "Peab ikka rõõmu tundma, et vähemalt hõbeda kaela saime. Jäime mõnel hetkel rünnakuga pehmeks ja nii need murrangud tulid. Servil oleks ka alati saanud juurde panna, aga kaitsemängus oli kindlasti supertöö."

Tartu Ülikooli naiskond on Balti liiga võitjaks kroonitud vaid korra, seda 2018. aastal. Ka siis oli naiskonna peatreeneriks Andrei Ojamets.

"Mul ei ole oma naiskonnale midagi ette heita, nad võitlesid ja pingutasid, aga teatud mänguelementides ei jätkunud meil julgust ja otsustavust," sõnas Ojamets. "Ütlesin naistele, et võime olla naiselikud, ilusad ja kenad, aga sellest on platsil vähe, vastased tulid meid sõna otseses mõttes killima [tapma]. Me olime paraku rünnakul tunduvalt pehmemad."

Pronksimängus alistas TalTech 3:1 Rae spordikooli naiskonna.

Vaata täispikki intervjuusid: