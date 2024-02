Kotsar vabavisetest: sellist asja ei tohi kaks mängu järjest lubada

"Väga suur tänu publikule. Täismaja ees mängida on ikkagi võimas tunne. Müts maha poiste ees, kõik mängisid väga tugevalt. Oli kiire, füüsiline ja pingeline mäng," rääkis Kotsar kohtumise järel. "Ma jäin väga rahule meeskonna füüsilisusega. Me ei teinud mitte üheski olukorrasi järeleandmisi. Kogu aeg võitlesime ja andsime endast maksimumi."

Kotsar usub, et koondise senise edu võtmeks on ühtehoidvus. "Me saame kõik omavahel väga hästi läbi. Oleme ühtehoidvad ja võitleme üksteise eest. See on meie tugevus ja usun, et see jääb ka edaspidi meie tugevuseks."

Koondise põhitsenter viskas Leedu vastu 11 punkti, hankis 13 lauapalli ja tegi ühe vaheltlõike. Negatiivse poole pealt läks talle kirja neli pallikaotust ja kolm isiklikku viga ning ebatäpsus vabaviskejoonel (3/10).

"Sellist asja ei tohi vabavisetel kaks mängu järjest lubada. Mul on vaja tööd teha ja paremini visata. Loomulikult ma pole selles osas endaga rahul. Paar viset läksid mööda, siis hakkasin üle mõtlema ja liigselt korrigeerima. Aga nagu ma juba ütlesin, selliseid asju juhtub. Tuleb tööd teha ja loodetavasti tulevikus ma ei viska nii palju mööda," selgitas Kotsar.

Pärast veebruarikuiseid mänge jätkub EM-valiksari alles novembris: Eesti sõidab 21. novembriks külla Poolale ning võõrustab neid siis kolm päeva hiljem.