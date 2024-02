Johannes Erm sihib sise-MM-il isiklikku rekordit

Sel nädalal Glasgow's toimuval MM-il soovib Erm parandada seitsmevõistluse isiklikku rekordit, kuid eesmärkide seadmisel jääb pigem tagasihoidlikuks. "Põhirõhk on ikkagi välishooajal, sise-MM on rohkem vormi testimiseks. Usun, et kõik alad on üsnagi heas seisus. Eks me näe," rääkis Erm ERR-ile.

Tänavusel sisehooajal on Erm näidanud head jooksuvormi ja parandanud isiklikku rekordit teivashüppes, kuid teistel hüppealadel ja tõkkejooksus võistelnud pole. "Kõiki alasid olen proovinud. Minul endal mingit ebakindlust ei ole. Tõkkejooksus olen kindlasti parem kui eelmisel suvel, aga 60 meetrit on minu jaoks natukene lühikene distants. Ma ei ole kindel, kui hästi see välja tuleb," lisas Erm.

Just mitmevõistluses torkab eredalt silma, et tegemist on olümpia-aastaga ja paljud tipptegijad jätavad sisehooaja vahele. Erm on veendunud, et sise-MM-ile minek on õige otsus. "Mitmevõistluses on alati väike vigastuse oht, aga minu arvates on üks võistlus kümne trenni eest. Võistlemisel on palju plusse."

Johannes Ermi seitsmevõistluse rekord 6114 punkti ootab ületamist juba neli aastat. Vaid viiel mehel, kes ka tänavu sise-MM-il starti tulevad, on parem isiklik rekord.

"On õige aeg rekord purustada. Ma ei mõtle võistluse ajal punktisumma peale. Alles 1000 m jooksu eel hakkavad mõtted selle peale liikuma. Kui on võimalus, siis karistan teised võistlejad ära," märkis Erm, jätkates: "Minu jaoks on sise-MM-il kõige olulisem näha, millised on minu nõrgad kohad, et ma saaksin olümpia-aastal võimalikult kõvad tulemused teha."

Sise-MM-il algab meeste seitsmevõistlus laupäeval, 2. märtsil, kell 13.00 60 meetri jooksuga. Võistlus kulmineerub pühapäeval kell 22.45 1000 meetri jooksuga.