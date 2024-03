Erm: väga lihtne võistlus oli, äpardusi või raskusi ei tulnud

Nädalavahetusel Glasgow's toimunud sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustel seitsmevõistluses 6340 punktiga pronksmedali teeninud Johannes Erm ütles ERR-ile, et isikliku rekordiga lõppenud võistlus on vaid uue edu algus.

Erm alustas võistlust suurepäraselt ning püstitas avapäeval nii 60 meetri jooksus kui kuulitõukes isikliku rekordi. Teisel päeval lisandus isiklik tippmark ka teivashüppes ning eestlane kogus kokku 6340 punkti, millega teenis MM-il pronksmedali.

Mitmevõistleja ütles ERR-ile, et on tulemusega väga rahul. "Kõik tuli enam-vähem nii hästi välja, kui lootsin. Kuskilt mingeid punkte oluliselt ära ei andnud, kõik olid kas rekordi juures või üle rekordi," sõnas Erm. "Väga palju rõõmu selle üle just, et see tiim, mis kokku olen pannud, on edu toonud ja on õigeid otsuseid tehtud."

Tegemist on tema esimese medaliga täiskasvanute tiitlivõistlustelt. "See on kindlasti väga kõva saavutus minu poolt. Usun, et et see on uue edu algus. Eelmine aasta sai kool lõpetatud ja nüüd saab täielikult kergejõustikku ja kümnevõistlust teha," ütles mitmevõistleja.

Erm ütles, et võistlus läks lihtsalt. "Üllataval kombel läks see võistlus ilma erilisemate viperdusteta. Päris sujuv sõit oli kogu see. Teivashüppes, kui natuke mingil katsel päris edasi ei liikunud, oli võib-olla võistluse kõige hirmsam hetk. Väga lihtne võistlus oli, mingeid äpardusi või raskusi ei tulnud," sõnas Erm.

Simon Ehammer tuli maailmameistriks maailmameistriks 6418 punktiga ja teisena lõpetas Norra mitmevõistleja Sander Skotheim, kelle 6407 punkti tähistas ühtlasi uut rahvusrekordit.

Eesti ajaloolises edetabelis kolmandaks tõusnud Erm ütles, et mitmevõistluse kõrge tase on hea asi. "On näha, et viimastel aastatel on see mitmevõistluse tase nii-nii kõrge ja see teeb ainult heameelt, et on suuremad numbrid, mille poole püüelda," lõpetas ta.