Suri Keenia jooksusangar Henry Rono

Rono karjääri kõrghetk saabus 1978. aastal, kui ta püstitas vaid 81 päeva jooksul maailmarekordid 3000 meetris, 3000 meetri takistusjooksus, 5000 meetris ja 10 000 meetris.

Seejuures hoidis keenialane 3000 ja 3000 meetri takistusjooksu maailmarekordeid (vastavalt 7.32,1 ja 8.05,4) enda nimel enam kui kümnendi ehk 1989. aastani.

5000 meetris püstitas ta maailmarekordeid kaks korda. Lisaks 1978. aasta tipptulemusele 13.08,4 ka 1981. aastal (13.06,20).

Samal 1978. aasta suvel ületas Rono endise 10 000 maailmarekordi pea kaheksa sekundiga ja numbrid 27.22,47 püsisid absoluutse tipptulemusena 1984. aastani.

Ameerika Ühendriikide ülikoolisüsteemis tippatleediks võrsunud Rono ei võistelnud kunagi olümpiamängudel, sest 1976. ja 1980. aasta olümpiat Keenia boikoteeris. 1984. aasta Los Angelese mängudeks oli ta tippsportlase karjääri lõpetanud.

Kolm korda USA kolledžite krossijooksu meistriks kroonitud Rono võitis 1978. aastal Aafrika mängudel 3000 meetri takistusjooksu ja 10 000 meetri jooksu ning samal aastal Rahvaste ühenduse mängudel 3000 meetri takistusjooksu ja 5000 meetri jooksu.

Athletics Kenya is saddened to announce and notify the public of the demise of former Athlete Mr. Henry Rono which occurred this morning. #RIPRono pic.twitter.com/YTqnmcq74H