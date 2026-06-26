1500 meetri täht Muir seab sihi 5000 meetrile

Suurbritannia keskmaajooksja Laura Muir osaleb järgmisel kuul Glasgow' Rahvaste Ühenduse mängudel 5000 meetri jooksus, sest soovib parandada oma vastupidavust ning valmistuda järgmisteks suurvõistlusteks.

"Loodetavasti tugevdab 5000 meetri jooks mu vastupidavust ja aitab kaasa 1500 meetri läbimisele. 1500 meetri jooks muutub aina raskemaks ja raskemaks ning tahan järgmise kahe aasta jooksul olla võimalikult tugev," ütles Muir BBC Scotlandile.

"Järgmisel aastal on maailmameistrivõistlused ja 2028. aastal olümpiamängud. See kõik on osa suuremast plaanist ning tänavune hooaeg on omamoodi katseaasta, et näha, kuidas see toimib," lisas ta.

33-aastane Muir on tuntud eelkõige 1500 meetri jooksjana. Ta võitis sel distantsil 2022. aasta Rahvaste Ühenduse mängudel kuldmedali, kuid Glasgow's toimuvatel tänavustel mängudel seda ala kavas ei ole. Kuigi võistlusprogrammis on miilijooks, otsustas britt keskenduda hoopis 5000 meetrile.

Enne järgmisi suuri tiitlivõistlusi ootavad Muiri ees ka Euroopa meistrivõistlused, kus ta kaitseb naiste 1500 meetri jooksu kuldmedalit.