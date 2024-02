Ilves on Otepää üle uhke: vinge, et üks väike koht teeb nii ägeda ürituse

Kodusel Otepää MK-etapil kaks teist ning ühe neljanda koha saavutanud kahevõistleja Kristjan Ilvese sõnul lõppenud nädalavahetus niipea meelest ära ei lähe. Ilves tunneb, et on tänavuse hooajaga juba sammu edasi teinud, järgmised nädalad näitavad, kuidas kajastub see MK-sarja lõpptulemuses.

"Ma ütleks, et mingi sammu olen edasi astunud juba varasemalt, hooaja algul. Ka hooaja esimeses pooles: mul pole kunagi olnud nii stabiilseid tulemusi, pjedestaalikohti küll ei tulnud, aga olin kogu aeg haardeulatuses," mõtiskles Ilves senise hooaja käigu üle. "Tegelikult pole olnud mingit katastroofi, lihtsalt hüpe on olnud veidi kõikuv, mis on väga häid tulemusi mõjutanud. Kui siit annaks sama hooga edasi minna ja lõpetada hooaeg jätkuvalt selliste tulemustega, oleks see terve hooaja lõikes väga suur samm edasi."

Reedesel võistlusel jõudis Ilves sel hooajal esimest korda pjedestaalile. Teise koha on ta varem teeninud nii 2018. aasta alguses Hakubas, 2022. aasta alguses kahel järjestikusel päeval Klingenthalis ning mullu märtsis Lahtis.

"Pjedestaalikoha võtan alati vastu, selles pole küsimus. Loomulikult, üks kord Jarl [Magnus Riiber] ära võtta on põhjuseks, miks seda sporti edasi teha," naeris Ilves. "Ei õnnestunud seda võitu ka Allaril [Levandil] ära võtta, nii et see on üks mu suurematest sihtidest. Loomulikult ka tiitlivõistluste medalid, aga kindlasti on see [MK-etapivõit] üks suur eesmärk."

"See melu, mis siin on olnud, on lihtsalt võimas," kiitis Ilves kodupublikut. "Eesti inimestele meeldib küll suusasporti vaadata, aga et nad tulevad kohale, elavad täiel hingel kaasa ja panevad kogu maailma nägema seda, mis eestlase südames toimub - olen teistelt sportlastelt juba nii palju tagasisidet saanud. See on lihtsalt vinge, et üks nii väike koht suudab nii ägeda ürituse teha nii ägedate inimestega. Saan uhkust tunda," oli Ilves rõõmus.