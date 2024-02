Kristjan Ilves lõpetas koduse MK-etapi neljanda kohaga

Ilves kandus hüppevõistlusel 100,5 meetri kaugusele, teenis sellega 129,2 punkti ja saavutas kolmanda koha. Eestlasest rohkem punkte kogusid vaid mäerekordi püstitanud Riiber (103 m; 135,2 p) ja austerlane Stefan Rettenegger (99 m; 129,8 p).

"Minu nädalavahetus on siiani midagi müstilist ja erilist olnud. Kodupubliku ees on väga äge võistelda," rääkis Ilves hüppevõistluse järel. "Kõiki kolme hüpet on väga raske omavahel võrrelda, sest olud on igal päeval erinevad olnud. Täna oli kõige stabiilsem tuul ja suutsin seda ära kasutada. Kokkuvõttes sain töö hästi tehtud."

10 km pikkust suusasõitu juhtis algusest lõpuni Riiber (22.41,0). Ilves heitles pikalt teise koha nimel, kuid kustus viimasel ringil ning pälvis Retteneggeri (+39,8) ja sakslase David Machi (+52,1) järel neljanda koha (+1.04,7). Machi jaoks oli tegemist karjääri esimese pjedestaalikohaga MK-sarjas. Esiviisikusse mahtus veel austerlane Thomas Rettenegger (+1.15,3).

"Otseselt midagi ei juhtunud. Lihtsalt tempo oli algusest peale väga kõva ja täna polnud sellist tunnet nagu viimasel paaril päeval on olnud. Keha on lihtsalt väsinud. Suusk jäi ka veidi jäigaks. Tõusude peal oli äärmiselt raske sõita, pidin iga meetri eest võitlema," selgitas Ilves.

MK-sarja üldarvestuses on Riiberil teiste ees mäekõrgune edu. Norralane on seitsme etapiga kogunud 1670 punkti. Teisel kohal olev Stefan Rettenegger jääb liidrist 449 punkti kaugusele. Kolmas on Jörgen Graabak (1165 p), neljas Johannes Lamparter (1076 p) ja viies Ilves (918 p).

Hooaja lõpuni jääb veel kolm etapp, mis toimuvad märtsikuus Lahtis, Oslos ja Trondheimis.

Enne võistlust:

Kristjan Ilves tegi reedel kodupubliku ees hooaja parima esituse ning kordas laupäeval oma reedest tulemust, saavutades taas teise koha. Eestlasele oli see karjääri kaheksandaks pjedestaalikohaks MK-sarjas. Mõlemal päeval edestas Ilvest üksnes MK-sarja üldliider norralane Jarl Magnus Riiber, kes jahib pühapäeval kümnendat järjestikust etapivõitu.

Meeste hüppevõistlus saab alguse kell 11.00 ning 10 km pikkusele murdmaarajale starditakse kell 14.15.