Ilves teenis teist päeva järjest Otepääl teise koha, võit Riiberile

Hüppemäel haaras liidrikoha Kristjan Ilves, kes lendas 97 meetri kaugusele ja mitmed konkurendid sooritasid veel pikemad hüpped, kuid eestlast soosisid stiili- ja kompensatsioonipunktid.

"Tunnen, et olen täna üsna enesekindel. Ma lihtsalt teen seda, mida tunnen, et teen kõige paremini," lausus ta pärast hüppevooru. "Oli natuke närviline, sest märkasin, et tingimused on väga keerulised. Äratõukel ei tundnud, et mul oleks parimad tingimused, aga tulin toime."

Murdmaarajale viiesekundilise eduga startinud eestlane kaotas edu kiirelt ning oli 1,2 kilomeetri peal neljandaks langenud. Ilves püsis seejärel esikolmes, kuid kerkis poolel distantsil taas esikohale. Siis asus sõitu dikteerima aga Stefan Rettenegger, kuid võistluse lõpplahendus jäi hoopis Riiberi ja Ilvese otsustada.

Tulises lõpuheitluses oli norralane veidi kiirem ning ületas finišijoone Ilvesest neli kümnendiksekundit varem. "Ta on tõesti heas hoos," ütles Riiber oma konkurendi kohta. "Pärast [reedet] on temas täitsa uut hoogu näha, ta proovib kodus võita. Pean oma parima vormi juures olema, kui tahan talle [pühapäeval] ära teha, ta on tõusuteel."

"Ma tahan teda tipus näha, aga võit maitseb paremini, kui sa oled selle välja teeninud. Pakun talle korraliku võistluse, eks näeme," lisas Riiber.

Austerlane Johannes Lamparter lõpetas kolmandana (+3,2 sekundit), Stefan Rettenegger pidi neljanda kohaga leppima (+6,8). Viiendaks jäi sakslane Johannes Rydzek, kes kaotas aga võitjale 27,9 sekundiga. Talle järgnesid norralane Jörgen Graabak (+31,4), austerlane Thomas Rettenegger (+31,6), soomlane Ilkka Herola (+33,3) ning norralane Jens Luraas Oftebro (+33,5).

Pühapäeval alustavad mehed hüppemäelt, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 11.00.

Enne võistlust:

Reedel toimunud ühisstardist võistlusel tegi Kristjan Ilves hooaja parima tulemuse, olles norralase Jarl Magnus Riiberi järel ja austerlase Johannes Lamparteri ees teine.

Laupäeval asub starti 49 kahevõistlejat, nende seas ka Ilves.

MK-sarja üldarvestuses hoiab Ilves hetkel 758 punktiga viiendat positsiooni. Teda edestavad Riiber (1470), austerlane Stefan Rettenegger (1061), norralane Jörgen Graabak (1058) ja Lamparter (960).