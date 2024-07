Loit: meie eesmärk on Otepää MK-etappi paremaks muuta

Otepääl toimuva MK-etapi korraldaja Rauno Loidi sõnul on kõrgel tasemel korraldatud suursündmus iga aastaga üha rohkem publikut meelitanud, mida tõestab ka tänavu veebruaris saavutatud publikurekord. "2024. aasta veebruaris külastas üritust ligi 10 000 pealtvaatajat ning naelutas televiisorite ette 210 000 eestimaalast. Rahvusvahelise telepildi vahendusel jälgis MK-etappi nädalavahetust 18,6 miljonit silmapaari 11 erinevast riigist," ilmestas Loit kahevõistluse populaarsust.

Loit märkis, et eelmise aasta tagasiside põhjal jäi rahvusvaheline suusaliit (FIS) tehtuga väga rahule, mida ilmestab FIS-i poolt antud valikuvabadus Eesti korraldusmeeskonnale. See tähendab, et etapi toimumise aeg jäi korraldusmeeskonna enda otsustada.

"Meie eesmärk on alati olnud üritust aastast aastasse veelgi paremaks muuta nii sportlikus mõttes kui ka publiku jaoks. Sel aastal pingutame, et nädalavahetus oleks veelgi nauditavam ja külastajasõbralikum," lisas ta.

Otepää etapil saab kahevõistlejate paremikule kaasa elada vahetult enne Norras Trondheimis toimuvaid maailmameistrivõistluseid.

Ka sel korral on Otepääle oodata suurt rahvusvahelist tähelepanu. Esimesel võistluspäeval alustatakse Otepääle omase ja MK-karussellis populaarseks saanud mass-stardiga, kus sportlased alustavad murdmaasuusatamisega ja suunduvad seejärel hüppemäele. Teisel päeval toimub individuaalvõistlus Gunderseni meetodil ning kolmandal päeval maailmakarikasarjas eelmisel aastal kasutusele võetud kompaktvõistlus.