Ilves ERR-ile: üleöö leitud hüppekindlus on endale ka uskumatu

Ilves tegi hüppemäel päeva parima tulemuse, kui lendas 97 meetri kaugusele. Kuigi mitmed konkurendid maandusid kaugemale, teenis Ilves stiili- ja kompensatsioonipunktide tõttu esikoha. "Kustkohast ma selle hüppekindluse üleöö võtsin, see on endale ka uskumatu natuke," sõnas ta ERR-ile. "See on puhas fun (rõõm - toim) niimoodi hüpata."

Murdmaarajale esikohalt startinud Ilves kaotas oma viiesekundilise edu kiirelt, kuid püsis terve sõidu vältel esikohaheitluses. Võitja otsustasidki tema ja Jarl Magnus Riiber, kuid tulises lõpusprindis näitas natuke kiiremat minekut norralane, kes ületas joone eestlasest neli kümnendiksekundit kiirema ajaga.

"Teadsin, et lõpu peale läheb. Mis sa teed, Jarl on nii osav ja kaval ja nii õigel nii õiges kohas. Suurte kogemustega, ei ole talle väga lihtne vastu saada," tõdes Ilves. "Isegi, kui ise ka otseselt midagi valesti ei teinud. Ma arvan, et tegin hea lõpu ja sain talle vähemalt natuke lõpusirgel närvikõdi tekitada."

Eestlane ütles, et ei oodanud koduselt MK-etapilt nii häid tulemusi. "Alguses ei eeldanud seda, et siit üldse midagi tuleb. Aga vahepeal on nii ka päris huvitav võistlema tulla, kui ei ole mingeid ootusi," ütles ta.

Ühtlasi tänas ta toetajaid, kes jäid silma ka konkurentidele. "Publik on uskumatu. Tornis võttis teistelgi sportlastel näo muigele, kuidas rahvas kaasa elas. Siin ka ääretu staadion, fantastiline. Aitäh kõigile, kes siin olid!"

Pühapäeval alustavad mehed hüppemäelt, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 11.00.