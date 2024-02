Ilves: ma ei patsuta enda õlale tihti, aga täna võin seda teha

10 km ühisstardist murdmaasõidus sai Ilves neljanda koha, ent kaotas suusasõidu võitnud MK-sarja üldliidrile Jarl Magnus Riiberile vaid 2,4 sekundit. Hüppemäel jäi eestlase ette vaid Riiber, kolmas koht kuulus Otepää MK-etapi esimesel võistluspäeval Johannes Lamparterile.

"See publik mis siin on ja see toetus: meeletu. Ütlen ausalt, et oli üle pika aja päris mõnus endast emotsiooni välja lasta. See hooaeg on näidanud, et neid kordi pole väga ette tulnud; täna oli see nagu tellitud," rääkis Ilves hüppe järel ERR-ile.

"Kui mul on kindel ülesanne ja siht silme ees, siis on tegelikult lihtne. Kui sa endas kogu aeg kahtled, on maru raske hüpata. Sellest neljast hüppest, mis ma siin teinud olen, tegin täna kindlasti parima. Tuuleolud ei soosinud väga, mägi oli päris tühi, aga kui otsast energia kätte saad, siis lendad. Saab ükskord endale õlale ka patsutada sel hooajal," sõnas Ilves.

Ilvese jaoks on see karjääri viiendaks MK-etapi teiseks kohaks, sama on ta varem suutnud 2018. aasta alguses Hakubas, 2022. aasta alguses kahel järjestikusel päeval Klingenthalis ning mullu märtsis Lahtis. Sel hooajal oli tema seniseks parimaks tulemuseks novembris Rukal saavutatud neljas koht. Eelmisel nädalal toimunud Seefeldi MK-võistlused ebaõnnestusid, kui Ilves oli seal 20., 16. ja 12.

"See tuleb ühele kõrgele kohale paigutada, sest kodus võistelda on midagi muud. Just eelmise nädalavahetuse pealt tulla ja nii hüpata ning sõita: ma ei patsuta enda õlale väga tihti, aga täna võib seda teha, sest see pole kõige lihtsam olnud," arvas Ilves.

"Juba suusarajal oli näha, et tase on meeletult ühtlane: esimesed 20 olid suhteliselt koos ja tänane päev oli ainult hüppemäel. Üleüldiselt on kahevõistlus nii tihedaks läinud, et kes tahavad TOP10-TOP15 olla, sõidavad ja hüppavad mõlemad. Tuleb ise sajaprotsendiliselt õnnestuda, siis on pjedestaal mul alati käeulatuses," lõpetas Ilves.