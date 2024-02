Välismaalt koju naasnud Pertens: vaimselt tundsin, et on vaja Eestis olla

Eesti võrkpallinaiskonnaga Euroopa Hõbeliiga võitnud ja EM-finaalturniiril mänginud Silvia Pertens otsustas klubitasandil võõrsilt koju tulla ja tõmbas selga Rae Spordikool/Viaston tiimi särgi. Nii Eesti kui Balti liigas mängivas tiimis saab ta hästi hakkama ja on langetatud otsusega rahul.

"Tunnen väga hästi. Siin paar tuttavat nägu ja nooremad, kellega olen ka nüüd sõbraks saanud, et on väga tore," ütles Pertens. "Ma arvan, et vorm on okei. Kindlasti ei ole see, mis suve lõpus oli, sest trenni olen siin vähem teinud," lisas ta.

25-aastane nurgaründaja otsustas koju naasta pingete maandamiseks. Eelmisel hooajal võitis ta Sloveenia meistriliigas hõbeda ja mängis enne seda Itaalia esiliigas ja Soome meistriliigas.

"Ma terve suve kaalusin, aga ma otsustasin, et ma vaatan suve lõpus, kuidas tunne on. Ja siis oli tunne, et pean Eestisse jääma ja hetkel olen rahul. Ma tean, et räägitakse, et peaks ikka välismaale minema ja siis oleks ka tase parem, aga praegu ma vaimselt tundsin, et on vaja Eestis olla," selgitas koondislane.

Esimest hooaega Balti liigas mängiv Rae naiskond on leidnud tee oma poolehoidjateni. Pertensi sõnul ei jää kodumängudel valitsev atmosfäär sugugi alla välismaal kogetule.

"Eestis on kindlasti lihtsam olla, sest pere ja tuttavad on siin ümberringi. Atmosfäär ma ütleksin, et on meil väga vinge, et siuke mõnus kokkuhoidev kamp ja saal on alati rahvast täis. Selles mõttes minu välismaa kogemusele alla ei jää. Kodus on alati hea olla."