Valga kooli õpilased jagavad lõunanaabritega sporditingimusi

TV10 Olümpiastarti sarjas osalevat Valga põhikooli võistkonda vedav Riho Meri töötab kehalise kasvatuse õpetaja ja kergejõustikutreenerina juba aastakümneid. Valga põhikoolis õpib 750 last. Sportimistingimused on head. Koolimajas saab kasutada pallimängusaali ja paari aasta eest renoveeritud uhket ujulat. Tunde viiakse läbi ka paarisaja meetri kaugusel asuvas Valga spordihoones.

"Võistlussporti siin väga ei teha, aga lapsed õpivad arvestatataval tasemel ujuma ja see on kõige tähtsam," rääkis Meri ERR-ile. "Kuna oleme kaksiklinn, on ka naabritel see võimalus ja ka Valka kooli lapsed käivad siin ujumas."

Noorte TV10 olümpiastarti sarja on Meri maakonna-tasandil eest vedanud 25 aastat. Pikalt on teda aidanud kolleegid Peeter Tõldsepp ja Anneli Taul.

"Park on siin kõrval väikeste mägedega ja käime tihti Valkas, kus on paljude treppidega laululava, seal on kõrval mets, lätlased korraldavad seal jooksusarju. Ei saa kurta! Staadion on natuke vananenud, aga sobib treeninguks täielikult," kinnitas Taul.

TV10 olümpiastarti sarjas oli Valga põhikool mullu suuremate koolide arvestuses neljas. Esikoht õnnestus viimati välja võidelda aastal 2010.