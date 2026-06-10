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Valgas valmistutakse suureks TV 10 sarja finaaliks

TV10 Olümpiastarti
Foto: Tõnis Tõnström/EKJL
TV10 Olümpiastarti

Kolmapäeval algab Valga staadionil noorte kergejõustikusarja TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja finaal, kus selguvad mitmevõistluse võitjad. Koostöös EOK-ga toimub Valgas samas ka olümpiapäev.

Sarja peakorraldaja Silvi Kask võistles noore sportlasena ise 1973. aastal Raplas TV 10 sarja finaalis, kui sai kuuevõistluses teise koha. Kaks aastat hiljem sai ta Tallinnas kaheksavõistluses kuuenda koha.

"Rõõm on, et oleme tulnud Valga 70-aastasele staadionile, millel on täna eriline tähelepanu: võistlejaid on meil kuskil 170 ja koole 55. On rõõm, et 55 aasta pikkune traditsioon jätkub! Kõik on läinud üliilusaks: kui mina võistlesin, oli must tartaan, auhinnad tunduvalt väiksemad, aga sellest me ei heitunud, sest võistlus oli tähtis!" meenutas Kask kolmapäeva hommikul "Terevisioonis".

See on üldse teine kord, kui Valgas toimub sarja finaal. Eelmine kord oli 1998. aastal, kui staadion sai uue katte ja ka nüüd on staadioni tartaan saanud uue ilme. 28. aasta eest võitis  Valga finaalis kuuevõistluse Ksenija Balta, kaheksavõistluses sai teise koha Kaie Kand. Mõlemad jõudsid TV 10 sarjast olümpiale ja Eesti rekordipüstitajateks. Mitmed tänased treenerid nagu Alar Madilainen Rakverest võistlesid siis finaalis.

Vanema vanusegrupi mitmevõistluse võitjad saavad auhinnaks jalgratta, noorema vanusegrupi võitjad tõukeratta. Vanemate poiste üheksavõistluse võitja saab ka traditsiooniliselt Valter Külveti nimelise ketta, mille paneb välja kümnevõistleja mälestust elus hoidev K-klubi. Külvet võitis TV 10 Olümpiastarti sarjas mitmevõistluse neljal hooajal ja talle kuuluvad poiste kõrgushüppes sarja vanimad rekordid.

Sarja üksikaladel ja mitmevõistluses rekordi püstitanud noored saavad eraldi spetsiaalse klaasist rekordiauhinna.

Esimene võistluspäev Valga staadionil toimub vahemikus 11-19 ja jätkub siis Valga linnapargis finaali piduliku avamisega.

Toimetaja: Anders Nõmm

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