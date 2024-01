Vigastusest taastuv Nazarov: väikselt ei mõtle, olen eesmärgid seadnud

Eesti esisprinter Karl Erik Nazarov lootis sel olümpia-aastal saavutada suuri eesmärke, kuid vigastas eelmisel nädalal pöida ning peab sisehooaja vahele jätma. 100 ja 60 meetri jooksu rahvusrekordite omanik ütles ERR-ile, et vigastuse tõttu eesmärgid muutunud ei ole ning suvel on plaanis tiitlivõistlustel häid tulemusi jahtida.

Nazarov osales eelmisel nädalal Tallinna spordihallis toimunud mõõduvõtul ning saavutas ajaga 6,71 koduste konkurentide ees 60 meetris esikoha. Pärast võistlust selgus aga, et sprinteril oli paremas pöias stressimurd, mis jätab ta mitmeks kuuks raja kõrvale.

Nazarov ütles Vikerraadiole, et on aasta algusest pöias valu tundnud, kuid ei pidanud seda suureks asjaks. "Kui soojaks sain ja jooksmiseks läks, siis nii palju ei tundnuki. Nüüd see võistlus, mis Tallinna spordihallis tegin, siis jalg jäi päris valusaks järgmisel hommikul," sõnas sprinter. "Siis otsustasin, et tuleks arsti poole pöörduda ja tegime uuringud ja sain diagnoosiks tagasi, et on tegemist väsimusmurruga."

"Ei oleks arvanud, et see kohe väsimusmurd on. Sain aru, et midagi on kehvasti, aga väsimusmurd oli üsna suur pauk selgest taevast. Ei osanud arvata," lisas ta.

Eelmisel aastal 100 meetri jooksus ja tunamullu 60 m distantsil Eesti rekordid püstitanud Nazarov ütles, et ei oleks samas midagi teisiti teinud. "Kui iga väikse valu pakiks asjad kokku ja hakkaks kodu poole astuma, siis meil eriti palju sportlasi ei oleks. Ma kindlasti ei ütle, et läbi valu tuleb teha, aga oma karjääri jooksul olen teatud perioodidel teinud läbi valu ja tulemusi saavutanud. See ei olnud olukord, kus oleks midagi teisiti teinud. Oleks ikka võistelnud ja trenni teinud," ütles ta. "Mul ei ole sellist vigastust varem olnud, nüüd oskan neid märke varem näha. Ma midagi ei muudaks."

Hetk, mil Karl Erik Nazarovist (#142) sai Eesti ajaloo kiireim 100 meetri jooksja Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

Fakt on aga see, et 2022. aasta kevadel sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustel 60 meetri jooksus neljanda koha saavutanud Nazarov peab sisehooaja vahele jätma.

"Kindlasti ootasin seda talvist hooaega, et häid punkte koguda talvel. See teeks suve lihtsamaks, kurb on ikka," ütles ta. "Kaks võistlust see talv jõudsin teha, mis väga ei näidanud mu valmisolekut. Eriti see teine võistlus, kus tuleb välja, et pooliku jalaga suutsin joosta 6.71. Tuleb lihtsalt praegu võtta maksimum taastumisest ja suveks Rooma EM-iks end 100-protsendiliseks saada."

Ta ütles, et järgmistel kuudel on peamine füüsilise vormi hoidmine. "Sügisel sain väga hea hulga tööd tehtud nii Eestis kui Portugalis laagris. Teen iga päev - üritan tooli peal kummiga erinevaid harjutusi teha, et hoida tagareit ja esireit, puusi, sportlikus vormis. Paratamatult, kui nädal aega ei tee, oled natuke pehmem," ütles Nazarov.

"Usun, et sügisene ettevalmistus ei lähe raisku, see sai korralik tehtud. Tuleb praegu lihtsalt leida lahendusi, kuidas seda hoida," lisas ta.

Kergejõustiku võistkondliku EM-i teine võistluspäev Autor/allikas: Marko Mumm/EKJL

Täielikuks taastumiseks läheb sprinteril aga vähemalt kolm kuud. "Praegu olen kipsis, mingi hetk kolme-nelja nädala pärast saan kipsi ära võtta. Siis pannakse saabas jalga ja kui saabas on, saan trenniliigutusi teha. Mingi hetk saan minna Alter-G-sse jooksma, kus keharaskust on teatud protsentide võrra vähem," ütles Nazarov.

"Eks see ideaalne plaan ei ole, kui peab ratta seljas istuma ja Tour de France'i tegema iga päev. Kui ma mai alguses saan panna naelikud jalga ja vaikselt jooksma hakata, siis arvan, et saan end üsna heasse vormi saada," jätkas ta. "Olen küllaltki noor mees, see vormikõver tuleb üsna kiiresti. Pigem keskendun sellele, et mai alguses saan naelikud jalga panna. Varem ei taha kuskilt nurki lõigata ja midagi varem teha, kui ei ole lubatud või ekspertide arvamusel ei ole mõistlik seda teha."

Peamine sihtmärk kalendris on nüüd juunis Roomas toimuvad kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused, kuid eesmärk ei ole seal vaid startida. "Olen õnnelik, kui saan mai alguses naelikud jalga panna ja Roomaks valmistuda. Väikselt ma kindlasti ei mõtle, olen endale eesmärgid seadnud. Mingit allahindlust ei hakka endale tegema, et tahan mingit mõttetut aega joosta. Treenerite ja tiimiga oleme otsustanud, et võtame maksimumi ja teeme nii palju, kui suudame," ütles Nazarov.