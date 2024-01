Rae tähistas uue saali avamist võiduga

Kodupubliku rõõmuks asus Rae ka kohtumist juhtima, kui võitis esimese geimi 25:22. Paremust näidati ka kahes järgmises geimis, kui vastastel lasti lüüa vastavalt 23 ja 21 punkti. Nii võttis Rae kohtumise 3:0 ja liigatabelis tõusti teisele kohale.

"Ma ei saaks rohkem rahule jääda. Me teadsime, et tulekul on raske mäng. Bigbank on meile raske vastane. Kuid kuidagi see atmosfäär ja suur saal olid meie kasuks," lausus Rae Spordikool/Viastoni kapten Anni Põldma ERR-ile.

"Kodutuge oli rohkem tunda, sest saal oli väiksem ja rahvast - tundus nagu oleks rohkem ja kõik oli täis. Saal nõudis harjumist, seega ilmselt oli vastastel natuke raskusi ka."