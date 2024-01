Miilen valiti Prantsusmaal mängu parimaks

Prantsusmaa naiste meistriliigas said Kristiine Miilen ja Nancy Vandoeuvre viimati kirja 3:0 (25:23, 25:13, 25:19) võidu Quimperi vastu. Miilen tõi võitjate resultatiivseimana 12 punkti (+9) ja pälvis ka mängu parima tiitli. Carmel Varese koduklubi RC Cannes sai kirja 0:3 (20:25, 19:25, 23:25), kaotuse Nantes´lt. Vares kaasa ei teinud. Tabelis hoiab Nancy 34 punktiga kolmandat kohta, Cannes on 10 silmaga 11. kohal, vahendab Volley.ee.

Prantsusmaa meeste kõrgliigas aitas Märt Tammearu Toursi 3:0 (25:23, 25:21, 25:23) võiduni Nantes Reze´i üle. Eestlasest nurgaründaja panustas kuue punktiga (+3). Ardo Kreek ja Arago de Sete pidid aga tunnistama Toulouse´i 3:1 (25:21, 26:26, 21:25, 25:23) üleolekut. Kreek tõi üheksa punkti (+5). Tabelis asub Tours 29 punktiga kuuendal ja Sete 20 punktiga 10. kohal.

Valentin Kordase ja Joosep Kuriku tööandja Genfi Genois pidi Šveitsi meistriliigas tunnistama Luzerni 3:2 (25:17, 25:23, 17:25, 24:26, 15:12) paremust. Kurik ja Kordas panustasid mõlemad 20 punktiga (+8 ja +15). Liigas ollakse 23 punktiga esimesel kohal.

Tšehhi kõrgliigas aitas Silver Maar Libereci Duklal alistada 3:1 (20:25, 25:16, 25:23, 25:18) Odolena Voda. Maari vastuvõtt oli 54%. Liigas hoiab eestlase koduklubi 35 silmaga kolmandat positsiooni.

Katari meistriliigas aitas 18 punkti (+15) toonud Oliver Venno oma koduklubi Al Rayyani 3:0 (25:18, 25:11, 25:22) võiduni Al Gharafa üle. Liigatabelis on Al Rayyan 29 punktiga teisel positsioonil.

Saksamaa meistriliigas sai Timo Tammemaa ja Robert Tähe koduklubi Berliini Recycling Volleys 3:0 (25:17, 25:18, 38:36) võidu Herrschingu vastu. Kumbki eestlane kaasa ei teinud. Tabelis on Berliin 37 punktiga esimene.

Belgias käis eestlastest väljakul vaid Renet Vanker, kes aitas Maaseiki Greenyardil saada 3:1 (25:16, 22:25, 25:11, 25:20) võidu Guibertini üle. Vanker sai kirja täismängu ning tõi lisaks sidemängijale tööle ka kaks punkti (+1). Tabelis on Maaseik 19 punktiga teine. Esikohal paikneb Henri Treiali koduklubi Roeselare Knack 21 punktiga, kolmas on Alex Saaremaa tööandja Aalsti Lindemans ning Stefan Kaibald ja Leuveni Haasrode on 16 punktiga neljandad.

Austrias said Mihkel Varblane ja Innsbrucki Hypo Tirol viimati 3:2 (23:25, 22:25, 25:15, 25:23, 17:15) jagu Grazi Holdingust. Varblaselt 11 punkti (+9). Tabelis ollakse 26 punktiga liidrid.

Rumeenia meistriliigas sai Robert Viiberi tööandja Bukaresti Steaua kirja 3:0 (25:22, 25:19, 25:22) võidu Cluji vastu. Viiber kaasa ei teinud. Tabelis on Steaua 23 punktiga viies, Märt Pajusalu koduklubi Brasovi Corona asub 31 punktiga esikohal ning Rainer Vassiljevi ja Kermo Basovi tööandja Zalau 14 punktiga kaheksandal kohal.

Argentinas oli tihe mängunädal Kevin Saarel, kui eestlase tööandja UPCN Voley Club pidas kaks mängu. Esmalt alistati 3:0 (25:19, 25:21, 25:20) Monteros Voley Club, Saarelt seitse punkti (+4). Seejärel saadi 3:0 (25:18, 25:18, 25:15) jagu ka Banfieldist, Saar tõi taas seitse punkti (+5). Tabelis ollakse 24 punktiga teisel kohal.