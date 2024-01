Loebi probleemid tõstsid 61-aastase Sainzi Dakari ralli võidu lävele

Loeb alustas eelviimast võistluspäeva Sainzist 13 minuti kaugusel, aga pidi 132 kilomeetrit pärast 420-kilomeetrise katse algust purunenud vedrustuse tõttu enam kui tunniks ajaks peatuma.

Viimase, 175-kilomeetrise katse eel edestab Sainz teiseks tõusnud belglast Guillaume De Meviust (Toyota) 1:27-ga, Loeb kaotab kolmandana 1:36. Benediktas Vanagas ja Kuldar Sikk (Toyota) said neljapäevasel katsel 15. koha, kui kaotasid esikoha teeninud Guerlain Chicherit'le 26 minutit. Kokkuvõttes on Leedu-Eesti võistluspaar kaheksandal kohal.

"Meil on veel 170 km sõita. Tean väga hästi, et sellel rallil on vaja ka finišijoon ületada ja seda me kavatsemegi teha," rääkis Sainz. "Sõitsin väga aeglaselt. Mõnikord peab aeglaselt sõitma, aga isegi see võib rehvipurunemise kaasa tuua. Kui vahe on üle tunni aja, ei pea me kiirustama."

Mootorrataste kategoorias teenis etapivõidu Ross Branch, aga Ricky Brabec säilitas viimase etapi eel Botswana mehe ees kümneminutilise edu. "Olen vist natuke hiljaks jäänud: Rickyl on käsil suurepärane võistlus ja ta väärib oma kohta," tõdes Branch.