Kiiver: Sainz suutis suurematest muredest hoiduda

"Kui vaatame seltskonda, kes seal võidu nimel sõitis, alustades Nasser Al-Attiyahist ja Sebastien Loebist: kõigil olid mingid suuremad mured ja tundub, et Sainz suutis nendest eemale hoida. See oli ka kindlasti üks võidu võtmetest. Audi sai lõpuks valmis sellise masina, mis kenasti koos püsis."

Sainz tuli Toyotaga kahekordseks autoralli maailmameistriks, Dakari rallil on talle esikoha toonud Volkswagen, Peugeot, Mini ja nüüd Audi. "Tegemist on kindlasti sellise sõitjaga, kes on väga-väga põhjalik oma soovides ja nõudmistes. Ta oskab anda meeskonnale väga head tagasisidet, kuidas peab tegema ning on võimeline ise seda kõike realiseerima. Tema kogemus maksab," tõdes Kiiver.

Leedu rallisõitja Benediktas Vanagas ja tema eestlasest kaardilugeja Kuldar Sikk (Toyota) said kokkuvõttes kaheksanda koha. "Tore, et see niimoodi välja kukkus. Esikümmet nad sihtisid, esikümnesse jõudsid. Teadaolevalt ei ole ükski Balti sõitja Dakari üldarvestuses nii kõrgel kohal lõpetanud. Mulle tundus, et nad suutsid enda jaoks asjad paika saada, neil sujus kõik. Erinevalt varasematest Dakaridest mulle jäi mulje, et neil oli alates esimesest päevast olukord kontrolli all. Rünnati seal, kus nad tundsid ennast kindlamini," selgitas Kiiver.

Korralikuks katsumuseks oli seekordne Dakari ralli Eesti võistluspaari Urvo Männama - Risto Lepiku jaoks. Esmalt pidid nad tehniliste viperuste tõttu rallit jätkama testimise eesmärgil väljaspool üldarvestust, kaheksanda kiiruskatse eel põles nende võistlusmasin Century Racing RC7 aga maani maha. "Elasin neile ikkagi tõsiselt kaasa ja tean, milline tõsine ettevalmistus selle taga on. Eks nüüd aeg annab arutust, mida teha, kuidas teha ja mis juhtus," ütles Kiiver.