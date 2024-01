Ott parandas kahel korral U-18 Eesti rekordit: ei oodanud sellist purakat

Tallinna Kalevi Kergejõustikukooli eestvedamisel kogunesid noorsportlased sel korral legendaarse treeneri Aleksander Tšikini auks uuenenud Tallinna kergejõustikuhallis. Pea 250 osaleja seas tegi päeva parima tulemuse 60 meetri jooksus uue Eesti U-18 rekordi püstitanud Miia Ott, kes parandas laupäeval tippmarki kahel korral. Ka tugeva eeljooksu teinud 16-aastane Ott võitis ajaga 7,46 ning nii paranes Eesti rekord kolme sajandiku võrra.

"Mina ise ka sellist purakat ei oodanud siia aasta algusesse, aga ju siis pidi tulema ja ju see on praeguse poole aasta töö vili," rääkis Ott ERR-ile. "Eks alati on tunda, et varu on kusagil, aga see jooksu ajaks üles leida on omaette müstika. Ma arvasin, et ma olen selleks võimeline, aga ma ei pannud sellega endale pinget peale."

Noorte olümpiafestivali kuldmedalist keskendub tänavu ennekõike juulis toimuvatele kuni 18-aastaste Euroopa meistrivõistlustele.

Veel detsembri lõpus 60 meetri jooksus U-18 noormeeste rekordi püstitanud Andreas Kase peab tänavusest aga võistlema kuni 20-aastaste vanuseklassis. Laupäevases finaalis jäi ta vaid kahe sajandikuga alla Raiko Kahrile, kui sai teise koha ajaga 6,96. Isiklikust rekordist jäi lahutama seitse sajandikku. Igapäevaselt Järvala klubis treeniv Kase on selle aasta eesmärgiks seadnud augustis toimuvad U-20 maailmameistrivõistlused.

"Mõnikord kaotus õpetab tõesti rohkem kui võit. Selles mõttes on hea meel, et on vähemalt kellegagi konkureerida," tõdes Kase. "Selleks aastaks tahaks minna U-20 maailmameistrivõistlustele, mis toimuvad Limas. See ongi praegune eesmärk ja kuna olen U-20 noorem, siis on natukene lõdvem aasta ja siis U-20 vanemas läheb rohkem pingelisemaks seis."