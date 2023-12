Rosenthal: võites ei saa nuriseda, aga võime olla kõvasti paremad

Tartu võitis avapoolaja üheksa punktiga ja kui 30 vaheajalt naasmisele järgnenud sekundit välja arvata, ei lubanud külalismeeskonda kolmandal veerandajal kordagi lähemale kui kümme punkti. Viimasel perioodil tegi Bristol kaks väikest vahespurti ja kahandas vahe korraks kuuele punktile.

"Esimene poolaeg oli meil väga hea, eriti kaitses. Teisel poolajal vajusime võib-olla natuke ära, nagu ikka on meil iga mäng mõõn sisse tulnud. Oleme palju mänginud, lõpp hea, kõik hea: saime võidu kätte," rääkis ERR-ile Tartu mängujuht Märt Rosenthal.

"Teadsime, mida nad teevad ja kuidas mängivad, et nad väga sööta ei taha. Esimesel poolajal tulime sellega hästi toime, tõmbasime mängu hästi kokku. Teisel poolajal jätsime nad võib-olla liiga palju üks-ühe peale ja sealt said nad mõned lihtsamad korvid," lisas tartlaste kasuks 25 punkti visanud Rosenthal.

Tartu on võitnud kõik kolm seni toimunud ENBL-i mängu ja jätkab võidujahti 3. jaanuaril, kui võõrustatakse Kristjan Kitsingu endist koduklubi Aarhusi Bakken Bearsi. Juba sel reedel mängib Tartu kodusaalis Eesti-Läti liiga raames Liepajaga.

"Olen rahul, kui võidame, mis siin saab nuriseda! Aga arvan, et me saame olla kõvasti paremad, meie mängupilt ei ole see, mis me tahaks ise, et ta oleks. Sinnapoole me pürgime ka. Praegu on meil tihe mängugraafik, peame reedese mängu võitmiseks kõik jõuvarud kokku koguma, et siis hea tundega jõulupausile minna," rääkis Rosenthal.