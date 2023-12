Raplas on korvpalli kõrval populaarsust võitmas ka tennis

Rapla linnas on korvpalli kõrval populaarsust võitmas ka tennis. Äsja said nurgakivi kaks uut savi-liivakattega väliväljakut, kevadel loodetakse alustada ka tennisehalli rajamist.

Rapla uute tenniseväljakute ehitamine on kestnud juba mõnda aega, kuid sümboolse nurgakivi panekuni jõuti eile. Uute väljakute rajamisel kasutatakse Eestis vähelevinud lahendust, kus vihm tennisemängu enam ei sega.

"Need kaks uut väliväljakut on täiesti uue tehnoloogiaga, HybridClay väljakud, mis tähendab lühidalt öeldes seda, et tulgu näiteks kaks või kolm tundi paduvihma, me lähme väljakule ja alustame mängimist viie minuti pärast," selgitas Rapla tenniseklubi president Donatas Narmont.

Tenniseharrastajaid on Raplas viiekümne ringis, kuigi maakonna parima tennisemängija põhiala on hoopis korvpall. Talvel Raplas tennist mängida ei saa, sest pole sisehalli.

"Siin Raplas on oma tenniseklubi, suviti võistlused toimuvad, mängitakse ikkagi üpris palju. Mingis osas ka nooremad mängivad juba, aga eks tennise osas ongi raske see, et talvel on ju keeruline," ütles Rapla tennisemeister Rait-Riivo Laane.

"Tennisehalli mõte on meil juba ammu olemas," lisas Narmont. "Nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et halli eskiis on olemas, halli koht on olemas ja kohe kui lahendame ka rahastuse küsimused, saame ka halli ehitusega alustada. Et tuleks siia üks terviklik kompleks, et siis on meil Raplas tennisemängu võimalused väga head - on olemas neli väliväljakut ja on olemas ka sisehall nelja tenniseväljakuga, kus saab harrastada ka sulgpalli, saalihokit, tuleb uus jõusaal."

Uued väliväljakud mängitakse sisse järgmisel suvel. Tennisehall loodetakse avada kahe aasta pärast.