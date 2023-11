ROK pole Venemaa sportlaste osas veel otsustanud: olukord muutub pidevalt

Pariisi olümpiamängude avatseremoonia peetakse 26. juulil, mis tähendab, et suurvõistluseni on jäänud ligi kaheksa kuud. ROK-i pressiesindaja Mark Adams tõdes neljapäeval, et otsus Venemaa ja Valgevene sportlaste osas ei ole lihtne olnud.

"Me oleme varasemalt öelnud, et teeme selle otsuse, kui aeg on õige ja me võtame selle jaoks aega. Loomulikult peame mingil hetkel sportlastele andma selguse, kas nad saavad olümpiamängudel osaleda või mitte," sõnas Adams portaali insidethegames.biz vahendusel. "Ma ei saa anda tähtaega, sest olukord muutub pidevalt."

Märtsis avaldas ROK nimekirja soovitusi, millega kutsusid üles rahvusvahelisi alaliitusid ja võistluste korraldajaid lubama Venemaa ja Valgevene sportlastel neutraalsete üksiksportlastena osaleda. Mitmed alaliidud on ka nende riikide sportlased taas võistlusareenile lubanud.

ROK-i president Thomas Bach ütles oktoobris, et loodab, et kõik sportlased üle kogu maailma saavad järgmise aasta Pariisi olümpiamängudel osaleda, viidates, et tema hinnangul peaksid venelased ja valgevenelased saama võistelda.

ROK-i soovitustes on märgitud, et mitmest sportlasest koosnevad võistkonnad ei tohi võistlustel osaleda. Lisaks ei tohi rahvusvahelistel võistlustel osaleda sportlased, kes avalikult sõda toetavad. Samuti ei tohi ROK-i soovitusel võistlustel osaleda sportlased, kes on seotud Venemaa või Valgevene sõjaväe või muude riiklike julgeolekuasutustega. Ühtlasi ei tohi võistlustel kuvada kumbagi riigi lippe ega muid rahvuslikke sümboleid, sealhulgas ka hümne.

Mark Adams ütles neljapäeval, et sportlased peaksid võistlemiseks läbima taustakontrolli. "Ühtlasi teeksime me alaliitude poolt kontrollitud sportlaste kohta asjakohased päringud ja koguksime nende kohta infot. See protsess võib toimuda kuni olümpiamängudeni või isegi olümpiamängudel," ütles ROK-i pressiesindaja.

Septembri lõpus otsustas Rahvusvaheline paralümpiakomitee (IPC) Venemaa ja Valgevene sportlased tuleva aasta Pariisi paraolümpiamängudele lubada. Hääletus lõppes tulemusega 74:65, kuid konkreetsed tingimused pole veel paika pandud. Paraolümpiamängud algavad 28. augustil, mõned päevad pärast olümpiamängude lõppu.

