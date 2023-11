Carlos Sainz lõpetas vabatreeningu seinas

Esimesel vabatreeningul oli nobedaim George Russell (Mercedes; 1.26,072), kes edestas napilt Aston Martini varusõitjat Felipe Drugovichi (+0,288). Vähem kui poole sekundiga kaotasid Russellile ka Daniel Ricciardo (AlphaTauri; +0,361) ja Valtteri Bottas (Alfa Romeo; +0,381).

Teine vabatreening lühendati kahe avarii tõttu 20-minutiliseks. Kõigepealt sõitis rajalt välja Carlos Sainz ja seejärel Haasi piloot Nico Hülkenberg. Kumbki mees õnnetuses viga ei saanud.

A scary moment for Carlos Sainz who finds the barriers at Turn 3 #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/QSH6LwIcZW