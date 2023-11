Paul Aron teeb debüüdi vormel-2 sarjas

Tridenti meeskond teatas, et prantslase Clement Novaki asemel istub F2 hooaja viimasel etapil nende masina rooli Aron. "Mul on väga hea meel, et saan hooaja lõpus F2-s rajale tulla ja olen Tridentile selle võimaluse eest väga tänulik," vahendab F2 koduleht Aroni sõnu. "See on suur samm minu karjääris, vormel-2 on juunioride tasemel kõige kõrgem võistlusklass."

"Usun, et on oluline varakult kogemus kätte saada, kindlasti ei tule sellest lihtne nädalavahetus, sest ma pole varem F2 autoga sõitnud ja meil on ainult üks lühike vabatreening enne kvalifikatsiooni," jätkas Aron. "Olen eesootava üle väga elevil ja kindlasti Trident aitab mul endast parima anda."

Aron võistles tänavu vormel-3 sarjas, kus teenis hooaja jooksul ühe etapivõidu ja jõudis veel kolmel korral pjedestaalile, lõpetades hooaja kokkuvõttes kolmandal kohal.

F2 hooaja viimane etapp Abu Dhabis algab reedel, 24. novembril, kui on kavas vabatreening ja kvalifikatsioon, laupäeval sõidetakse sprindisõit ja pühapäeval põhisõit.