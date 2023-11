Verstappen teenis karistusest hoolimata Las Vegases võidu

Teiselt kohalt startinud Verstappen möödus koheselt Ferrari piloodist Charles Leclercist, kuid sõit pandi neljandal ringil pausile, sest Lando Norris (McLaren) sõitis teelt välja. Sõidu jätkudes hoidis Verstappen esikohast kinni, kuid sai Leclerci rajalt välja surumise eest viiesekundilise karistuse, mille ta hiljem boksipeatuses ära ootas.

Hollandlane sattus poolel sõidul ka kokkupõrkesse George Russelliga (Mercedes), misjärel toodi rajale turvaauto. Sõidu jätkudes ronis Verstappen kümne ringiga viiendalt kohalt esimeseks ning säilitas koha kuni sõidu lõpuni, teenides Las Vegases enda hooaja 18. etapivõidu.

Teisena lõpetas Leclerc, kes loovutas 43. ringil enda teise koha Sergio Perezile, kuid rikkus siiski Red Bulli kaksikvõidu ära, kui sai viimasel ringil Perezist mööda. Leclerc kaotas 50 ringi järel Verstappenile 2,070 sekundiga, Perez jäi Leclercist 0,171 sekundi kaugusele.

Esikolmikule järgnesid Esteban Ocon (Alpine; +18,665), Lance Stroll (Aston Martin; +20,067), Carlos Sainz (Ferrari; +20,834), Lewis Hamilton (Mercedes; +21,755), George Russell (Mercedes; +23,091), Fernando Alonso (Aston Martin; +25,964) ning viimase punktikoha sai Oscar Piastri (McLaren; +29,496).

20-st startinud piloodist lõpetas sõidu 17, viimasele kohale jäi soomlane Valtteri Bottas (Alfa Romeo; +1.25,350). Lando Norris (McLaren), Nico Hulkenberg (Haas) ja Yuki Tsunoda (AlphaTauri) pidid katkestama.

Juba oktoobri alguses enda kolmanda järjestikuse MM-tiitli kindlustanud Verstappen on sel hooajal võitnud 18 etappi ning kogunud kokku 574 punkti. Üldarvestuses teisel kohal asetsev Perez jääb kaugele, mehhiklane on hooaja viimase etapi eel kogunud 273 punkti. Kolmandal kohal on Hamilton 232 punktiga, nii Sainz kui Alonso lähevad Abu Dhabisse 200 punktiga.