Tormine ilm lõpetas kvalifikatsiooni enneaegselt, võitis ikka Verstappen

Reedene kvalifikatsioon lõpetati neli minutit enne õiget aega, sest Interlagose ringrajal hakkas puhuma tugev tuul, sadama paduvihm ning välkuma pikselöögid. Parima aja sõitis välja Verstappen, kes edestas Charles Leclerci (Ferrari) ning Aston Martini sõitjaid Lance Strolli ja Fernando Alonsot.

"Me ei teadnud, millal torm kvalifikatsiooni tabab; teadsime, et see juhtub. See on hullumeelne ilm," rääkis Verstappen. "Ma ei ole oma karjääris midagi sellist varem kogenud," kommenteeris Leclerc. "Alates neljandast kurvist polnud vihma, aga sõita oli äärmiselt raske, sest polnud mingit pidamist. Kõigi jaoks olid ilmselt veidrad tingimused."

Not the nicest of conditions around Interlagos. I hope fans are able to evacuate and get home safely. #BrazilGP pic.twitter.com/KpK3gxhvNT — deni (@fiagirly) November 3, 2023

Mainitud nelja järel alustavad pühapäevast põhisõitu Mercedese piloodid Lewis Hamilton ja George Russell, siis Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari) ja Sergio Perez (Red Bull). Laupäeval sõidetakse Sao Paulos sprint.