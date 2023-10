Slämmiturniiri korraldaja: Nadal kinnitas osalemist

Nadali plaani avaldas Austraalia tenniseliidu tegevjuht Craig Tiley. "Võin kinnitada, et Rafa tuleb tagasi. Ta on suurema osa tänavusest hooajast vahele jätnud, aga hiljuti rääkisin temaga ja ta kinnitas mulle, et tuleb Austraalia lahtisteks tagasi. Oleme väga elevil, see on suurepärane uudis," rääkis Tiley kodumaa meediale.

Tenniselegendi onu ja endine treener Toni Nadal ütles juba septembris, et kui vennapoja taastumine läheb hästi, tahab ta väljakule naasta järgmise aasta Austraalia lahtisteks. 37-aastane hispaanlane on Austraalia lahtised kahel korral võitnud, esimest korda 2009. aastal ja teist korda 2022. aastal.

Nadal pole pärast tänavust Austraalia slämmiturniiri kordagi platsil käinud. Maailma edetabelis on ta nüüdseks langenud 240. positsioonile, kolm kohta tagapool Eesti esireketist Mark Lajalist.