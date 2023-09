Nadali onu: Rafael võiks naasta Austraalia lahtisteks

Nadal mängis viimati tänavu jaanuaris Austraalia lahtistel, kus langes teises ringis konkurentsist. Hispaanlasel oli juba siis probleeme puusavigastusega ja kuigi esialgu soovis endine maailma esireket kiiremini naasta, siis suve alguses ootas ees juba operatsioon.

"Rafa on tubli, ta taastub," sõnas Toni Nadal väljaandele El Desmarque. "Kui kõik läheb hästi, siis ta tahab väljakule naasta 2024. aasta Austraalia lahtisteks."

Nadal on Austraalia lahtised kahel korral võitnud, esimest korda 2009. aastal ja teist korda kuraditosin aastat hiljem ehk 2022. aastal.

Väike võimalus on siiski, et Nadal naaseb juba varem. Hispaania Davise karikaturniiri koondise kapten David Ferrer on vihjanud Nadali võimalikku osalemist tänavu novembris toimuval finaalturniiril, kui Hispaania sinna kvalifitseerub.

Samas midagi kindlat ei ole ja Nadal ei pruugi naasta ka enne 2024. aasta savihooaja algust.