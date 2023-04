Nadali taastumisprotsessi tabas tagasilöök, vahele jääb ka turniir Madridis

22-kordne suure slämmi võitja Rafael Nadal teatas neljapäeval, et jätab puusavigastuse tõttu vahele aprilli lõpus algava ATP kõrgeima kategooria turniiri Madridis, sest vigastusest taastumine võtab kauem, kui esialgu arvatud.

Nadal vigastas aasta alguses Austraalia lahtistel puusa ning hiljem selgus, et vigastus paikneb puusaliigese painutajas. "Ma ei tea, millal ma uuesti mängin. See on lihtsalt tõsi," ütles Nadal märtsi lõpus.

Hispaanlane pole pärast vigastust turniiridel osalenud ning teatas neljapäeval sotsiaalmeedias, et tema taastumisprotsessi on tabanud taas tagasilöök. "Esialgu pidi taastumine võtma kuus kuni kaheksa nädalat, aga nüüd olema juba 14. nädalal. Ei osanud sellist olukorda ette näha," ütles Nadal.

"Nädalad mööduvad ja mul on tahtmine mängida turniiridel, mis minu karjäärile olulised on olnud. Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Rooma, Roland Garros ning praeguseks olen neist vahele jätnud Monte Carlo ning Barcelona turniirid. Kahjuks jätan vahele ka Madridi" sõnas Nadal.

Kuigi liivaväljakutel domineerinud Nadal oli optimistlik, et suudab maikuus Prantsusmaa lahtistel väljakule naasta, ei tahtnud ta siiski midagi lubada. "Vigastus pole paranenud ja ma ei saa trenni teha. Mõned päevad tagasi vahetasime natuke kurssi, tegime teistsugust taastumist, et näha, kas asjad paranevad. Kui ma teaksin, millal naasen, siis ütleksin teile. Aga nii on asjad praegu," lisas üks maailma ajaloo paremaid tennisiste.