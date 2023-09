VIDEOD | Lappi ja Loubet keerasid Tšiilis auto üle katuse

Avakatse viimases kurvis kaotas soomlane masina üle kontrolli ja käis üle katuse. Sõiduk sai piisavalt viga, et kindlasti pole Lappi ka laupäeval-pühapäeval stardis.

"Liiga hiline pidurdamine - nii lihtne oligi," lausus pettunud soomlane. "Kui pidurdad liiga hilja ja pole ruumi kurvi laiaks sõita, siis üritasin sõita pisut seestpoolt, aga ka seal olid betoonblokid."

"Nii et tegelikult pole vahet, mis ma teinuks, asi lõppenuks ikkagi samamoodi," leidis Lappi ja lisas, et legendis ei olnud probleemi. "Kogu katse tundsin, et pidurdan liialt vara, nii et üritasin seda paremini ajastada. Ja siis läksin liiga kaugele."

Õnnetus tähendab, et Lappi on katkestanud kaks rallit viimasest kolmest, kuna lõpuni ei jõudnud ta ka koduses Soomes. Eelmiselt etapilt Kreekas tuli viies koht. Enne Soome rallit oli Lappi aga viiest rallist neljal lõpetanud pjedestaalil.

Kolmandal katsel jäi sarnasel moel teel äärde ka Pierre-Louis Loubet (M-Sport Ford), kes arendas suurt kiirust, juhtides eelnevas vaheajapunktis, aga kaotades siis samuti masina üle kontrolli.

Loubet' auto peatus puudesalus, aga õnneks pääsesid nii tema kui ka kaardilugeja Nicolas Gilsoul vigastusteta.