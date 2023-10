Ka FIFA lubab Venemaa U-17 koondised võistlema

"Tingimuseks on see, et need koondised (nii poisid kui tüdrukud – toim) mängivad Venemaa jalgpalliliidu, mitte Venemaa nime all, nad ei tohi kasutada Venemaa lippu, hümni ega Venemaa rahvuskoondiste vormi, selle asemel peavad nad mängima neutraalsetes värvides," seisis FIFA avalduses.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse olid Venemaa sportlased rahvusvaheliselt areenilt pikalt eemal. Kuigi Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) soovitusel on neid tasapisi erinevatele aladele tagasi hakatud lubama, kehtis see seni vaid individuaalsportlaste kohta, võistkonnaaladel pole Venemaa ei koondiste ega klubide tasandil sõja algusest alates võistelda saanud.

UEFA ütles eelmisel nädalal, et lapsi ei tohiks karistada täiskasvanute tegude eest ja seetõttu otsustati Venemaa U-17 koondised taas võistlema lubada.