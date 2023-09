Eesti Paralümpiakomitee president: IPC otsus on valus ja šokeeriv

Eesti Paralümpiakomitee presidendi Monika Haukanõmme sõnul on IPC kongressi otsus valus ja šokeeriv.

"IPC kongressil langetatud otsus lubada Venemaa ja Valgevene sportlased neutraalsete individuaalsportlastena 2024. aasta Pariisi paraolümpiamängudele on Eesti Paralümpiakomitee jaoks tõeliselt valus ja šokeeriv. Meie jäime kindlaks oma otsusele, mille langetasime juba 2022. aasta veebruaris - agressoril ei ole kohta ülemaailmses paraolümpialiikumises. Väga kurb on näha, et suur osa maailmast ei mõista Ukrainas toimuva laiemat tähendust," ütles Haukanõmm.

"Arutame tekkinud olukorda EPK juhatuse tasemel, samuti vestleme oma liikmete ja parasportlastega. Ootame ära Rahvusvahelise Olümpiakomitee istungi Mumbais, et seejärel kõneleda Eesti Olümpiakomitee juhtkonnaga ja kujundada tekkinud keerulises situatsioonis oma seisukoht," sõnas Haukanõmm.