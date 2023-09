UEFA lubab Venemaa U-17 koondised võistlema: lapsi ei tohiks karistada

Euroopa jalgpalli katusorganisatsioon UEFA teatas teisipäeval, et lubab Ukraina sõja tõttu poolteist aastat rahvusvahelisest jalgpallist eemal olnud Venemaa U-17 vanuseklassi koondised tagasi võistlema.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse eelmise aasta veebruaris otsustas UEFA kõik Venemaa võistkonnad oma egiidi all toimuvatelt koondise- ja klubivõistlustelt eemaldada. Ühtlasi lõpetas UEFA sponsorlepingu Vene energiafirmaga Gazprom ning võttis Peterburilt 2022. aasta Meistrite liiga ja Kaasanilt 2023. aasta UEFA superkarika korraldusõiguse.

Teisipäeval teatas UEFA Limassolis toimunud täitevkomitee koosolekul aga, et kavatseb Venemaa U-17 vanuseklassi jalgpallikoondised tagasi rahvusvahelistele võistlustele lubada.

"Lapsi ei tohiks karistada täiskasvanute tegude eest. Täitevkomitee on palunud UEFA-l pakkuda välja lahendus, mis lubaks Venemaa U-17 neidude ja noormeeste koondistel võistlema naasta ka praegusel juhul, kui [valikgrupid] on juba loositud," seisis UEFA teates.

"Kui keelame lastel osa võtta meie võistlussarjadest, ei tunnusta me ega vii täide nende õigust terviklikuks arenguks ning diskrimineerime neid otseselt," lisas organisatsiooni president Aleksander Ceferin.

UEFA lisas, et Venemaa noortekoondiste kodumängud toimuks riigist väljaspool, koondised ei võiks kasutada riigi sümboolikat nagu lippu, hümni ega alaliidu logoga võistlussärki. U-17 noormeeste EM-valiksarja grupid on juba loositud ning mängud algavad ühes grupis juba kolmapäeval, aga enamikes oktoobri keskel. Eesti noored peavad oma valikturniiri matšid sealjuures alles novembri keskel. Ka neidude valikgrupid on loositud, Eesti mängib Moldova ja Türgiga oktoobri keskel.

Inglismaa jalgpalliliit on UEFA otsuses nördinud ja kinnitas teisipäeva õhtul Reutersile, et nende noortekoondised Venemaaga mängida ei kavatse.