Saaremaa ralli stardirivi avavad Ott Tänak ja Robert Virves

Koduste meistrivõistluste hooaja viimase etapi stardirivi avavad Ford Fiesta Rally2 autoga sõitvad saarlastest maailmameistrit Ott Tänak ja Robert Virves. Kolmekordsele Saaremaa ralli võitjale Tänakule pole see koduteedel esimeseks korraks võistelda koos teise piloodiga. 2017. aastal võistles saarlane edukalt koos ralli kuuekordse võitja Georg Grossiga.

2022. aasta juunioride maailmameistrit ja möödunud aasta Saaremaa ralli teist meest Virvest ootab sel aastal koduteedel ees uus väljakutse, millele saarlane põnevusega vastu läheb. "Täpselt ei mäleta, et kes meist selle idee välja käis, et Saaremaal ühes autos võistelda, kuid ilmselt tegin seda mina poolnaljaga. Väga ei uskunud, et Ott nõus on," sõnas Virves uue väljakutse eel.

"Koostööd oleme saanud harjutada minimaalselt testis sõites ja saame väikese testi ka enne rallit teha. Minu eesmärk on kaardilugeja istmel anda endast parim ja loodetavasti minu taha midagi ei jää. Kodupubliku ees on alati hea sõita ja seekord saan seda kogeda siis kõrvalistmel," lisas Virves.

Saaremaa ralli võistluse juht Rasmus Uustulnd sõnas, et Eestis on ainult kaks piloodist autoralli maailmameistrit ning juhtumisi on nad mõlemad saarlased. "Väga hea meel on, et üle mitme aasta õnnestub Otil taas kodurallil startida ning kindlasti on põnev jälgida, kuidas nad koos Robertiga edenema hakkavad. Lisaks paljudele osalejatele ootame rajaääre omadele kaasa elama ja palju pealtvaatajaid, kellele mõeldud info avaldame Saaremaa ralli kodulehel selle nädala jooksul."

"Olles ise pikki aastaid olnud autospordi sees ja kõike näinud, siis kahe saarlase istumine ühes ralliautos ei ole minu jaoks sensatsioon. Kui aga Saaremaa rallil istuvad Rally2 Fordì autos kaks saarlasest autoralli maailmameistrit, siis see on maailmaime. See sünnib, sest WRC maailmameister Ott Tänak keerab rooli ja WRC Junior maailmameister Robert Virves istub kaardilugeja kohale just nimelt Saaremaa rallil. On, keda imetleda," sõnas Eesti Autospordi Liidu president Toivo Asmer.

Rasmus Uustulnd lisas, et Saaremaa ralli vastu on alati suur võistlejate huvi olnud, kuid nii suurt tungi kui tänavu, viimastel aastatel olnud ei ole. "Seekord paraku oleme sunnitud tegema valiku ja kõigile 185 eelregistreerunule ei saa stardinumbrit väljastada. Starti oleme võimelised laskma maksimaalselt 170 võistlejat ja see on tõesti viimane piir. Lisaks piiratud ajakanalile tekivad probleemid hoolduspargi ja kinnise pargi mahutavusega, kuhu lihtsalt füüsiliselt ei ole võimalik ruumi juurde tekitada."

Lisaks koduste meistrivõistluste paremikule on Saaremaal stardis ka noored FIA Rally Star programmi tulevikulootused. 56. Saaremaa ralli kiiruskatsed on pealtvaatajatele tasulised (va. reede õhtune Kuressaare linnakatse). Rallipasse, mille hind on 25 eurot, saab soetada alates 13. septembrist Piletitasku veebilehelt või rallinädalal Saare Selverist ja S-Link'i ametlikest müügipunktidest.

Saaremaa ralli lisainfot leiab siit.