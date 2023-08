Kalev/Cramo meeskond on uueks hooajaks komplekteeritud

Mitmetes Euroopa liigades mänginud ameeriklasest tagamängija esindas möödunud hooajal Belgia-Hollandi liigas Telenet Giants Antwerp meeskonda, kus kogus 20 mänguga keskmiselt 12,3 punkti, 4,4 resultatiivset söötu ja 2,1 lauapalli. Lisaks BNXT liigale on Bradford mänginud Itaalia Serie A Dolomiti Energia Trentino meeskonnas, Belgia meistriliiga Circus Brusselsi ja ungarlaste Egis Kormendi ridades.

"Desonta ilmus vaatevälja alles nädal tagasi ja on oma tüübilt täpselt selline mängija, keda otsisime. Ta on atleetlik, väga hea 1-1 kaitses perimeetril ja rünnakul hea läbimurdja, kes on võimeline ise skoorima ja teistele viskeid looma. Tal on ka piisavalt kogemusi tugevates liigades ning eurosarjades ja näen temas kindlasti meeskonna ühte liidrit," kirjeldab meeskonna peatreener Heiko Rannula värskeimat täiendust.

BC Kalev/Cramo läheb hooajale vastu tagamängijate Desonta Bradford, Oleksandr Kovliar, Martin Dorbek, Mikk Jurkatamm, Leemet Böckler ja Kaspar Kitsinguga, ääremängijate Hugo Toomi, Tanel Kurbase, Kregor Hermeti ja Mihkel Kirvesega ning keskmängijate Rauno Nurger ja Manny Suarezega.