Verstappen vastas Mercedese pealikule: tundub, nagu ta oleks meie töötaja

25-aastane Red Bullis sõitev hollandlane on võitnud lausa kümme järjestikust etappi, millega ületas neljakordse maailmameistri Sebastian Vetteli kümme aastat püsinud rekordi. Mercedese pealik Wolff kommenteeris Itaalia GP järel, et Verstappeni rekord on ebaoluline ja tähtis vaid Wikipedia lehtedel.

Verstappenilt küsiti nädalavahetusel toimuva Singapuri GP eel vastust ning hollandlane ei andnud armu. "Neil oli päris s*tt võistlus ja küllap ta oli nende esituse peale marus. Mõnikord tundub, nagu ta oleks meie töötaja, aga õnneks nii pole," vihjas Verstappen ilmselt sellele, et Wolff võtab meedias tihti Red Bulli kohta sõna.

"Ta peaks keskenduma oma tiimile: seda tegime varem ka meie, kui nemad domineerisid. Inimesed peaksid suutma hinnata seda, kui meeskond esineb väga hästi. Arvan, et me saime sellega minevikus hakkama, sest see oli meie jaoks ka motivatsiooniallikaks," lisas Verstappen. "Teadsime, et peame lihtsalt rohkem vaeva nägema, end arendama ja samale tasemele tõusma. Suutsime seda ja oleme sellega muidugi väga rahul."

Erinevalt Wolffist jagus näiteks Ferrari pealikul Frederic Vasseuril Verstappeni ja Red Bulli jaoks kiidusõnu. "Minu jaoks on kõige muljetavaldavam see, et me ei räägi Maxi puhul viimasest kümnest etapist, vaid viimasest kahest aastast: ma arvan, et ta ei ole selle aja jooksul teinud ühtegi eksimust," rääkis Vasseur neljapäeval.