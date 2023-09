Verstappen teenis Monzas rekordilise võidu

Teiselt kohalt startinud Verstappen haaras Carlos Sainzilt (Ferrari) liidrikoha 15. ringil ja läks seejärel oma teed. Hollandlane teenis kümnenda järjestikuse etapivõidu ja möödus selles arvestuses neljakordsest maailmameistrist Sebastian Vettelist, kes võitis 2013. aastal üheksa etappi järjest.

Teisena ületas finišijoone Verstappeni tiimikaaslane Sergio Perez, kes möödus Sainzist viis ringi enne finišit. Sainz astus pjedestaali kolmandale astmele, jättes enda selja taha tiimikaaslase Charles Leclerci ja Mercedese piloodid George Russelli ja Lewis Hamiltoni.

Punktikohtadele mahtusid veel Alexander Albon (Williams), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin) ja Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

MM-sarja punktiarvestuses jätkab Verstappen 339 punktiga kindlalt liidrikohal. Perez kaotab talle 138 ja Alonso 171 punktiga. Esiviisikusse kuuluvad veel Hamilton (156) ja Sainz (102).

MM-sarja järgmine etapp sõidetakse kahe nädala pärast Singapuris.

