Taaramäe tiimikaaslane sai kümneaastase vaheaja järel suurtuuril etapivõidu

Ühe kolmanda ja kahe teise kategooria tõusuga 158,5 km pikkusel etapil Pamplonast Lekunberrisse püüdsid Costa ja Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) 15 km enne finišit kinni jooksiku Jimmy Janssensi (Alpecin-Deceuninck) ja jätsid belglase kohe ka selja taha. Kui sõita oli 10 km, hakkas Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) Costa ja Buitragoga vahet vähendama ja kuigi ta kukkus neli kilomeetrit enne finišit, õnnestus tal duo kaks kilomeetrit hiljem siiski kinni püüda.

Finišisirgele jõudis esimesena Kämna, lõpukiirendust alustas esimesena Buitrago, kuid etapivõidu napsas hoopis Costa.

36-aastasele Costale on see karjääri neljas suurtuuri etapivõit ja esimene Vueltal, viimase suurtuuri etapivõidu sai ta kümme aastat tagasi Tour de France'il.

Esikolmikule järgnenud viiemeheline grupp kaotas neile kahe sekundiga, neljandana lõpetas Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

Üldarvestuses on esikolmikus jätkuvalt Jumbo-Visma mehed – Sepp Kuss edestab Primož Roglicit 1.37 ja Jonas Vingegaardi 1.44-ga.

Rein Taaramäe jättis laupäeval Vuelta pooleli.

Esmaspäeval on Hispaania velotuuril puhkepäev, teisipäeval alustatakse viimast võistlusnädalat 120,5 km pikkuse etapiga.

