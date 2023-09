Põline abimees Sepp Kuss kindlustas tõenäoliselt Vuelta võidu

Jumbo-Visma alustas kolme esimese kategooria tõusuga etappi olukorras, kus meeskonna sõitjatel oli kokkuvõttes kolmikedu: pikalt nimekate tiimikaaslaste Jonas Vingegaardi ja Primož Roglici abimeheks olnud ja neid erinevatel suurtuuridel triumfideni aidanud ameeriklane Sepp Kuss edestas taanlast kaheksa sekundiga ja sloveeni minuti ja kaheksa sekundiga.

"Olen sellel positsioonil, sest väärin seda. Väärin meeskonna toetust. Ma ei ole keegi, kes nõuab paljut, aga olen õppinud, et enda eest peab mõnikord seisma," rääkis ameeriklane etapi eel.

Kahekordne Tour de France'i võitja Vingegaard ütles vahetult enne etapi algust antud intervjuus, et ameeriklane peaks tema arvates Vuelta võitma. "Rääkisin juba eelnevalt, et tahaksin, et Sepp võidaks. Sellest saate ka järeldada, mis on täna minu taktikaks. Usun, et me ei peaks võidu nimel võitlema ja muidugi oleks üldvõidu järele minek ahne. Arvestades, kui palju ta on minu heaks teinud, ei näe ma, miks ma peaks seda tegema," rääkis taanlane.

Kuss püsiski koos Roglici, Vingegaardi ning Jan Tratnikuga peamises jälitajate grupis, mis kaotas 28 kilomeetrit enne finišijoont oma teed läinud Evenepoelile lõpuks ligi kümme minutit. Tiitlikaitsja Evenepoel teenis sel Vueltal kolmanda etapivõidu, teise koha teenis belglasele 4.44 kaotanud itaallane Damiano Caruso (Bahrain - Victorious).

Rohkem mägiseid etappe allesjäänud kolme päeva jooksul kavas ei ole ning arvestades Jumbo-Visma neljapäevast strateegiat, kus Roglic ja Vingegaard olid tõusudel ameeriklase abimeheks, võib olla üsna kindel, et Kuss kindlustas finišisse jõudmisega ka oma karjääri esimese suurtuuride üldvõidu.

Kussi edu Vingegaardi ees on nüüd 17 sekundit. Parima mitte-Jumbo mehena kaotab Juan Ayuso (UAE Team Emirates) ameeriklasele neli minutit.