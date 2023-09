Tänak: oli mõte hoida pehmeid rehve pühapäevaks

Reedel esimesel kohal olnud Thierry Neuville (Hyundai) lõhkus auto vedrustuse ja katkestas, samamoodi läks päeva viimasel katsel Sebastien Ogier (Toyota), kes küll jõudis finišisse, aga astus kõrvale ülesõidul.

Erinevad mured jätsid tahapoole ka Esapekka Lappi (Hyundai) ja Takamoto Katsuta (Toyota), samuti katkestas reedel Tänaku ette jäänud WRC2 sõitja Nikolai Grjazin (Škoda). Kas seda kõike arvestades oli laupäeval eest startimine hoopis boonus?

"Ma ei tea, aga need kutid pingutasid kõvasti ja piiri peal," vastas Tänak WRC televisioonile. "Kahjuks selliseid asju juhtub. Sooritusvõime mõttes on alati parem olla tagapool."

Tänak eristus laupäeval ka rehvitaktika poolest, võttes pärastlõunal kaasa üksnes kõvad rehvid. "Tee lahtilükkamine ei ole Kreekas kindlasti eelis. Väga nõudlikud katsed, väga kehv pidamine. Eriti teisel läbimisel. Väga kitsad sõidujooned," kommenteeris eestlane.

"Raske on kiiresti liikuda, aga kokkuvõttes oli mõte hoida pehmeid rehve homseks. Lihtsalt igaks juhuks: võib-olla me ei vaja neid, võib-olla vajame. Muidu... oleme rahul, et jõudsime finišisse."

Pühapäeval ootab ees veel kaks kiiruskatset, legendaarne Tarzan ja lühendatud kujul ka punktikatse. "Nägin mõnda fotot punktikatsest. Näib enam-vähem kuiv, võib-olla pisut lahtise kruusaga," lausus Tänak. "Teisest katsest ei tea ma veel midagi. Loodetavasti saame õhtul pisut rohkem teada."

Pühapäeval algab esimene katse kell 8.19.