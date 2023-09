Tänak kirjeldas võistluspäeva rikkunud tehnilist probleemi

Eestlase päevale pani pitseri neljanda katse eel tabanud probleem kinnikiilunud veepumbaga. Koostöös mehaanikutega saadi see küll tööle, aga ajavõtukontrolli hilinemine tõi kaasa kolme minuti ja 40 sekundi pikkuse trahvi.

"Kokkuvõttes ei olnud päev tegelikult liiga halb. Ainult see üks rehvivahetustsoon. Muidu läks kõik üsna libedalt, aga pärast, kui tegin rehvivahetustsoonis autos muudatusi, siis veepump enam ei käivitunud," lausus Tänak WRC televisioonile.

"Meil läks seal üsna kiireks. Aga kuidagi suutsid mehaanikud selle probleemi lahendada ja erakorralisel moel tööle saada. See vedas meid läbi ülejäänud päeva."

Tegemist ei olnud hoolduspargiga ja seetõttu olid sõitjal kasutada ka palju piiratumad ressursid. "Teadsime, et pump oli kinni kiilunud. Üritasime seda lahti koputada ja lüüa, aga see ei tulnud," kirjeldas Tänak.

"Kuna lihtsalt niisama katkestada ei olnud mõtet, siis otsustasime selle täiesti lahti teha, aga see on suur töö ja mitte nii lihtne. Mina ei olnud seal väga hea mehaanik, pigem hea töövahendite ulataja mehaanikutele. Nad tegid head tööd."

WRC sarja paremikule kaotab Tänak nüüd hoolimata kahest katsevõidust enam kui kolme minutiga ehk puhta sõiduga pole järelejäänud kahe päeva jooksul midagi teha.

"Ma ei ole oma olukorraga üldse rahul. Väga ei oota kahte järgmist päeva," tunnistas ta. "Sellises olukorras sõitmine, kus pea midagi pole püüda, on üsna frustreeriv. Aga hoiame nägu naerul ja oleme positiivsed - see on kõik, mida saame teha."

Laupäeval on kavas kuus kiiruskatset kogupikkusega üle 141 kilomeetri. Neist esimene algab varahommikul kell 7.08.