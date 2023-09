Taaramäe: oli väga raske, aga ikkagi proovisin

"Pigem kesine. Väga raske päev. Jumal hoidis meid - lubati vihma, aga saime kuivalt. Üks meie mees [Rui Costa - ERR] sai õnneks ette gruppi. Oligi selline eesmärk tiimil," kommenteeris Taaramäe ERR-ile.

"Üritasin ka alguses, aga [enesetunne] ikka nii kesine, et pigem istusin grupis. Ei jõudnud liikuda ette ega taha. Blokkis enesetunne natuke - ei ole võimalik rünnata ja otseselt maha ka ei jää. Samas oli parem kui esimesel nädalal, eks näis."

165-kilomeetrise etapi alguses Taaramäe siiski katsetas. "Esimese 20 kilomeetri peal oli tõus. 15 minuti pikkune. Seal tõmmati sõit täiesti ribadeks, grupp sõitis eest ära ja tõusu keskel - oli väga raske, aga ikkagi proovisin," rääkis ta.

"Korra olin ka grupis sees, aga tõusu lõpuks läks raskeks ja peagrupist jäin isegi natuke maha. Õnneks, sest seal oli mingi saboteerimine jälle, asju visati teele ja oli kukkumine. Mõnes mõttes hea, et väikse vahega maha jäin."

Jooksikud püüti etapi lõpuosas siiski kinni, teiste seas ka 38-aastane Rui Costa. "Rui ka juba varem mees nagu mina. Parimad ajad on kindlasti möödas, aga eks sealt võib veel tulla," lausus Taaramäe. "Raadiost sain aru, et ta oli päris kaua seal ees - hea seegi. Tal on Tour de France all ja tundub vorm hea olevat. Äkki õnnestub mõni päev."

Pühapäeval peetav etapp on samuti mägine ja kulmineerub teise kategooria lõputõusuga.