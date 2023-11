Mihkels saab praeguse seisuga startida Itaalia velotuuril: ootan seda väga!

Madis Mihkelsi hooaeg algas ja lõppes keeruliselt. Jaanuaris sõitis Mihkelsile kodulinnas Tartus otsa auto, oktoobris sattus noormees koos meeskonnakaaslasega Hiinas hooletuse tõttu ebameeldivasse skandaali.

Vahepealne aeg näitas aga, et alles 20-aastasena ei käi tipptasemel maanteesõit Intermarche klubisse kuuluvale Mihkelsile üle jõu.

"Seda hooaega alustades sain ilusti selle tasemega hakkama. Panin tähele, et hooaja teises pooles ma tegin jälle sammukese edasi. Selline sammuke oleks vaja veel astuda uuel hooajal. See on eesmärk," rääkis Mihkels ERR-ile.

Ehkki hooaja lõpu ebameeldivused võtsid Mihkelsilt võimaluse Eesti aasta ratturiks kandideerida, ei saa tänavuste säravamate saavutuste nimekirjast kuidagi välja jätta uhket etapivõitu augusti lõpus mainekal Saksamaa velotuuril.

Mihkels edestas kolmandal etapil teiste seas Mads Pederseni, Pascal Ackermanni ja Sam Bennettit. Meeskonnalt sai Mihkels kõvasti kiita, noormees andis tähtsa panuse sellesse, et Intermarce jõudis võidulainele tagasi.

"Etapp oli iseenesest parasjagu raske, ei olnud sile. Lõpuringidele jõudsime 60-mehelise pundiga. See ongi see minu trump: lihtsatel etappidel ma päris kindlasti ei ole kõige kiirem sprinter. Aga seal andsid sprinteritel jalad juba rohkem tunda kui mul ja suutsin selles olukorras oma paremuse maksma panna," tõdes Mihkels.

Mihkelsil on Belgia meeskonnaga leping ka tulevaks hooajaks. Ettevalmistus uue treeneri käe all juba käib ja silme ees terendab Itaalia velotuur. "Hetkeseisuga olen Girol peal. Ootan seda kindlasti väga. See on jälle täiesti uus kogemus, pole kunagi nii pikka velotuuri sõitnud. Dauphine vist see aasta nädalaga oli pikim. Ja see on kindlasti parajalt suur katsumus," rääkis Mihkels.