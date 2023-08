Kümnevõistluse kangelased: kui ühel meist läheb hästi, siis saavad teised energiat juurde

Karel Tilga saavutas 8681 punktiga neljanda koha ja kerkis ühtlasi Eesti kõigi aegade kümnevõistluse edetabelis Erki Noole järel teiseks.

"Ikka läheb nägu naerule. Need on head mälestused ja meil kõigil kolmel läks hästi. Mina jäin oma stabiilsusega väga rahule. Ühelgi alal suurt eneseületust ei teinud, aga stabiilselt tegin oma ära. See on kümnevõistluses suurem kunst kui isiklikke rekordeid teha," rääkis Tilga. "Isiklikule rekordile sain 200 punkti juurde. Praegu veel peas võistlus kerib. Nii läheb veel paar nädalat, siis on see üle läinud ja hakkan ainult tulevikule keskenduma."

Janek Õiglane nihutas isikliku rekordi 8524 punktini, täitis Pariisi olümpiamängude normi ning oli kokkuvõttes kuues. "Täna oli küll ärgates selline tunne, et jess, sain midagi tehtud! Justkui oleks koorem õlgadelt langenud. Mul oli eesmärgiks Pariisi olümpianorm täita ja seda õnnestus mul ka teha," rõõmustas Õiglane.

"Minu puhul oli küsimus, kas suudan võistluse lõpetada, kuna sain natukene enne MM-i vigastada. See, et suutsin võistluse tervena alustada ja lõpetada oli väga suur kordaminek. 1500 m jooks oli kirsiks tordil," jätkas Õiglane. "Ainult enne esimest alla [100 m jooks - toim] tundsin natukene hirmu. Kui selle sain tehtud, siis teadsin, et suudan kogu võistluse vastu pidada."

Johannes Erm püstitas Budapesti MM-il 8484 punktiga uue isikliku rekordi, täitis Pariisi olümpiamängude normi ja sai üheksanda koha. "Väga võimas võistlus. Me kõik tegime oma ära ja järgmisel aastal saame end olümpial tõestada," ütles Erm. "Mul oli aasta alguses väike tagasilöök, aga nüüd suve keskel ja lõpus suutsin oma ära teha. Just kõige tähtsamatel võistlustel. See teeb palju rõõmu."

Võistlustel konkureerimine meeste vahel pingeid ei tekita. "Kui ühel meist läheb hästi, siis saavad teised energiat juurde. Eelmisel aastal olin MM-il koos Janekiga. Üle-eelmisel aastal võistlesin olümpiamängudel koos Kareliga. Nüüd olin mõlemaga koos ja meil oli väga hea keemia," märkis Erm.

"Alati elame teineteisele kaasa," lisas Õiglane. "Mäletan kui Karel ja Juss teivast hüppasid. Mina olin lõpetanud ja elasin puhkeruumis kaasa. Teised sportlased ja treenerid vaatasid mind imelikult, sest iga eduka katse järel karjusin. Me võime võistluse ajal konkurendid olla, aga eestlased hoiavad kokku ja loomulikult tahame teineteisele parimat."

Pariisi olümpiamängud algavad veidi vähem kui aasta pärast. "Mina tean täpselt, millele pean rohkem rõhku pöörama, et olümpiaks parimas vormis olla. Kõige tähtsam on terve olla ja sügisel korralik ettevalmistus teha," ütles Õiglane. "Mul on kolm T-d. Olla terve, tehnikat arendada ja siis tulevad ka tulemused," jätkas Erm.

"Janek ja Juss ütlesid õigesti, et tuleb tervena püsida. See on peamine eesmärk ja mina olen seda sel aastal väga hoolikalt jälginud. Tänavu alustasin koostööd uue treeneriga ja ütlesin talle kohe, et kui ma püsin tervena, siis läheb võistlustel hästi. Kogu minu treeningplaan oli selle ümber ehitatud," lõpetas Tilga.