Õiglane võimsast 1500 m jooksust: see oli nagu välk selgest taevast

Õiglane tegi kõrgetasemelisele võistlusele võimsa lõpu, parandades 1500 m jooksus isiklikku rekordit ligi 11 sekundiga. "Seda ma ei osanud oodata. Pigem läksin olümpianormi jooksma. Teadsin, et selleks on vaja 4.32 joosta. Nädal tagasi tegin treeningul ühe katsejooksu ja see andis kõvasti enesekindlust juurde, aga ma ei arvanud, et suudan nii kiiresti joosta. See oli nagu välk selgest taevast. Tilga ja Erm tegid nii hästi tempot, et pidin nendest kinni hoidma. Sain sellega väga hästi hakkama," rääkis kokkuvõttes kuuenda koha saavutanud Õiglane.

Õiglane kogus suurepärase võistlusega isiklikku rekordit tähistavad 8524 punkti. "Ka seda ei osanud oodata. Vinge! Ma just ütlesin Johannesele (Erm - toim), et minu elu kõige ägedam võistlus. Eelmisel aastal võitsin EM-ilt medali, aga see elamus siin ja kõik see jama, mida olen tänavu üle elanud, et sellest välja tulla ja 29-aastasena isiklik rekord teha... Olen väga-väga rahul!".

"Mulle lihtsalt meeldib mitmevõistlus ja meeldib nende kuttidega siin võistelda ja Eestit esindada," jätkas MM-i kuues mees. "Teen seda kogu hinge ja pühendumusega. Proovin noortele eeskuju näidata. Ma kindlasti ei olnud väljakul kõige andekam sportlane, aga tahtsin näidata, et kõva töö ja tahtejõuga jõuab maailma tippu. Ma päris tipus pole, aga esikaheksa on ikkagi maailmaklass."

Õiglane täitis sarnaselt Johannes Ermile OM-normi. "Ma pole veel olümpial käinud. Olümpiale pääsemine on minu üks unistus olnud. Meil Ermiga oli eesmärgiks olümpianorm täita ja mul on südamest nii hea meel Tilga üle. Tal on ka palju jamasid olnud, ta väärib seda. Ta oleks medalit ka väärinud, aga võistluse tase oli müstika."