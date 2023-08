Tilga: 100-200 punkti juurde ja sellega võib ka OM-il kõrges mängus olla

"Väga äge! Ei olnud sellist tunnet, et oleks kahe päeva jooksul midagi erilist teinud, aga ma ei läinud kuskil eriti alt. See on juba selline tulemus, mille üle võib uhke olla. Olen väga rahul," kinnitas Tilga intervjuus ERR-ile. "Väikestviisi needus on nüüd äkki murtud. Kui jõudsin teivashüppest läbi, oli juba kerge tunne, et nüüd on tehtud ja jõuan lõpuni," naeris ta.

"Tegin hooaja alguses 8400 punkti suhteliselt igast asendist, rääkisin enne ka, et kui paremad osad sealt kokku panna, siis tuleb hea skoor ja kui isiklikud rekordid on juba seal 9000 punkti all, võiks kümnevõistluse rekord ollagi 8700 lähedale. Olümpia-aastale on sellega vastu minna väga hea. Stabiilsust juurde ja ma arvan, et sealt võib 100-200 punkti veel juurde tulla ja sellega võib juba kõrges mängus olla," mõtiskles Tilga.

Kaheksa ala järel oli Tilga ka medalikonkurentsist ning tunnistas, et mõtles sellele tahes-tahtmata ka ise. "Seepärast võib-olla see odaviske teine katse läkski [kehvasti], sest mõtlesin, et nüüd on vaja 75 meetrit panna. Ega ma lõpus ka Lindonile [pronksi võitnud Lindon Victorile] midagi lihtsalt ei tahtnud anda, vahe oli 32 sekundit, läksin proovima. Seekord ei tulnud, aga ei ole hullu: tuleb järgmine kord," sõnas Tilga.

Suurepäraselt esinesid ka teised Eesti kümnevõistlejad: Janek Õiglane oli 8524 punktiga kuues ja Johannes Erm 8484 punktiga üheksas, mõlema jaoks tähistab summa isiklikku rekordit ja Pariisi olümpianormi täitmist.

"Meil oli väga hea seltskond koos, hoidsime üksteisele pöialt ja enne 1500 meetrit rääkisime läbi, mis keegi jookseb. Väga hea meel, et keegi ei läinud seekord alt. Kõik tegid olümpianormi ära, see on meeletult kõva sõna," kinnitas Tilga.